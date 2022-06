Lagu Baru Joji Glimpse of Us Tembus 10 Besar Tangga Lagu Billboard

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Hari ini, artis ternama yang berhasil meraih pujian dari penggemar maupun pelaku industri Joji merayakan pencapaian tangga lagu tertingginya di minggu rilis untuk single terbarunya “Glimpse of Us.”Lagu ini menduduki peringkat #10 Billboard Hot 100 pada saat dirilis, sebuah tonggak karir untuk Joji. “Glimpse of Us” juga merupakan lagu #1 di Tangga Lagu Global Spotify minggu lalu, selain juga lagu #1 di Tangga Lagu Spotify AS. Lagu ini juga berada di puncak tangga lagu lokal Spotify di 13 negara, termasuk di antaranya Indonesia, Philippines, Australia, New Zealand, Malaysia, dan Singapore.“Glimpse of Us” adalah lagu top 10 pertama bagi label ternama yang menaungi Joji, 88rising, selain juga menjadi pertama kalinya bagi 88rising menduduki peringkat #1 di Tangga Lagu Spotify Global dan AS. 88rising didirikan oleh Sean Miyashiro pada tahun 2015, dan mulai merilis musik Joji sejak tahun 2017 di bawah kepemimpinan Head of Artist Development Ollie Zhang dan General Manager Anders Borge. Album terbaru Joji, Nectar,yang dirilis pada September 2020, menduduki peringkat #3 di tangga album Billboard 200 pada minggu perilisan. Sebelumnya, tiga lagu Joji lainnya pernah menduduki tangga lagu Billboard Hot 100 — “Sanctuary” (No. 80, Juni 2019), “SLOW DANCING IN THE DARK” (No. 69, November 2019) dan “Run” (No. 68, Februari 2020).Kabar baik kembali datang dari Joji, dengan terjual habisnya tiket tur lengkap AS Joji dalam hitungan menit ketika penjualan dibuka pada hari Jumat, 16 Juni. June 16. Total penjualan mencapai 90.000 tiket di seluruh negeri. Joji juga akan tampil di beberapa festival tahun ini, termasuk Day N Vegas, III Points, HARD Summer, dan DJ set spesial (sebagai Yebi Labs) pada Head In The Clouds Festival tahun ini oleh 88rising yang akan diadakan tanggal 20-21 Agustus di Pasadena, CA.Diperkuat dengan salah satu refrain paling percaya diri yang pernah ditulis dan dinyanyikan Joji, “Glimpse Of Us” terasa baru namun familiar, menampilkan jangkauan vokal Joji yang luar biasa dan penyampaiannya yang melankolis. Video musik untuk trek ini, disutradarai oleh Dan Streit (Brockhampton, Charli XCX, Diplo), memberikan kontras yang tajam terhadap balada sendu ini dengan penyuntingan bergaya dokumenter yang menakjubkan.Penyanyi dan produser kelahiran Jepang, Joji, adalah salah satu artis paling mempesona di dunia, dengan lebih dari 7 miliar streams untuk seluruh lagunya sampai hari ini. Album kedua Joji, Nectar, menduduki peringkat #1 pada tangga lagu US Weekly Top 50 Albums pertama Spotify pada awal perilisannya, peringkat #1 pada tangga album Independen Billboard, dan peringkat #3 pada Billboard 200. Nectar berhasil menduduki peringkat #1 di Australia dan top 10 di New Zealand, Kanada, UK, dan Norwegia pada minggu perilisannya. Lagu hit Joji yang berjudul "Run" mendapat sertifikasi Gold dari RIAA, dan The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada tahun 2020 menjadi penampilan televisi pertamanya,