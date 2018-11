Calum Scott akan Bawakan 15 Lagu dalam Konser di Jakarta

Calum Scott, penyanyi dan penulis lagu jebolan ajang Britain's Got Talent, siap tampil di Jakarta pada awal Desember mendatang dalam rangka tur dunia Only Human. Menurut pihak promotor Full Color Entertainment, Calum akan membawakan 15 lagu."Lagu yang dibawakan sekitar 15. Konsernya akan berlangsung selama 1,5 jam," kata Managing Director Full Color Joey Ferry dalam jumpa pers di Cikini, Jumat, 23 November 2018."Konsernya mungkin nanti akan ala broadway begitu ya, ada orkestra dan full band," imbuhnya.Pihak promotor menyebut Callum akan memboyong 13 orang dalam timnya, termasuk para personel grup yang mengiringi dia di panggung. Ada juga musisi lokal sebagai penampil pembuka dan mungkin sebagai kolaborator, tetapi masih dirahasiakan."Beberapa penyanyi Indonesia sudah mendaftar, tetapi masih kami seleksi," ujar Joey.Konser di Jakarta nanti akan menjadi kali kedua Calum tampil di Indonesia. Sebelumnya, Calum telah tampil dalam DO Music Festival di Pekanbaru pada 3 November 2018.Konser akan berlangsung di Balai Kartini Jakarta pada Minggu malam, 2 Desember 2018. Tiketnya dijual dalam rentang harga Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta. Ada juga paket meet and greet seharga Rp2,5 juta.Jumlah penonton ditargetkan mencapai 2.500 orang sesuai kapasitas ruangan. Menurut mitra tiket BookMyShow, tiket prajual telah habis dipesan dan jumlah tiket keseluruhan hanya tersisa kurang dari 20 persen.Pelantun lagu romantis You Are The Reason dan No Matter What ini dijadwalkan sudah datang di Jakarta sejak sehari sebelumnya.(ELG)