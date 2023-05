Coldplay Resmi Konser di Indonesia, Catat Tanggal War Tiketnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

? Asia & Australia dates announced for November 2023 // Tokyo, Kaohsiung, Jakarta, Perth & Kuala Lumpur // Ticket info at https://t.co/zvmn4wjE3J #MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/9B0SwT9m0c — Coldplay (@coldplay) May 9, 2023

Jadwal Penjualan Tiket Konser Coldplay di Indonesia

(RUL)

Jakarta: Kepastian Coldplay manggung di Indonesia akhirnya terjawab. Melalui unggahan video di akun media sosial band asal Inggris itu mengumumkan akan akan tampil di Jakarta, pada 15 November 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno.Dalam unggahan video akun Instagram promotor konser Coldplay PK Entertainment @pkentertainment.id, vokalis Coldplay Chris Martin menyapa dengan bahasa Indonesia “apa kabar?”. Ia pun menyampaikan rasa semangatnya untuk pertama kalinya manggung di Indonesia. “Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu. Kami akan ada di Indonesia di Jakarta pada 15 November. Dan kami berharap untuk bertemu dengan kalian di sana,” ucap Chris Martin dalam unggah video akun Instagram @pkentertainment.id.Coldplay dalam pengumuman terbarunya untuk Music of The Spheres World Tourmenampilkan jadwal tur Asia dan Australia. Mereka yang akan singgah di Tokyo (6&7 November), Kaohsiung (11 November), Perth (18 November), Kuala Lumpur (22 November).Penjualan tiket konser Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta akan mulai dijual pada 19 Mei 2023. Pihak promotor juga membuka penjualan tiket presale pada 17 dan 18 Mei.Semua penjualan tiket dibuka mulai pukul 10.00 WIB dan dapat dibeli di situs ini COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2023.“Tiket akan dijual secara eksklusif di coldplayinjakarta.com. Informasi lebih lanjut tentang kategori tiket, tata letak, dan harga akan segera tersedia,” tulis @pkentertainment.id.(Instagram @pkentertainment.id)Sebelumnya, kabar terkait datangnya Coldplay ke Indonesia sudah ramai dibicarakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bahkan sempat tidak sengaja mengunggah kabar kedatangan Chris Martin dan kawan-kawan itu melalui sosial media. Namun, unggahan itu segera dihapus. Hal ini membuat para penggemar Coldplay di Indonesia seperti terombang-ambil menanti kepastian."Mohon dukungan dari semua pihak, mohon bersabar jangan sampai kita mengambil beberapa kesimpulan. Tetapi kalau dibilang, (Coldplay) semakin terang (akan hadir di Indonesia)," kata Sandiaga beberapa waktu lalu.Coldplay sejauh ini telah merilis sembilan album studio. Lawatannya ke Indonesia nanti merupakan bagian dari tur album terbarunya, Music of the Spheres. Dalam perjalanannya, mereka telah berkolaborasi dengan para musisi top dunia, termasuk grup asal Korea Selatan, BTS.