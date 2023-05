30 Seconds to Mars Umumkan Album Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup rock 30 Seconds to Mars kembali ke industri musik. Grup band yang diperkuat Jared Leto dan Shannon Leto itu baru-baru ini mengumumkan kalau September mendatang, mereka akan merilis album studio keenam yang bertajuk It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day.Bersamaan dengan pengumuman ini, 30 Seconds to Mars juga merilis salah satu track dari album tersebut sebagai single, yang berjudul "Stuck". Video klip "Stuck" juga telah dirilis di kanal YouTube THIRTY SECONDS TO MARS."Stuck" menandai karya pertama 30 Seconds to Mars setelah lima tahun. Begitu juga dengan album It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day yang menjadi album pertama mereka setelah terakhir kali merilis album bertajuk America pada 2018.Video klip "Stuck" disutradarai langsung oleh Jared Leto. Jared menyebut kalau video klip ini merupakan bentuk surat cintanya buat fotografer-fotografer yang telah menginspirasinya selama ini."Video klip 'Stuck', lagu baru pertama kami dalam lima tahun, adalah surat cinta untuk beberapa fotografer favorit saya. Artis yang memberikan pengaruh yang sangat dalam pada saya, seperti Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts, dan masih banyak lagi,” kata Jared Leto, dikutip dari NME, Rabu, 10 Mei 2023.Jared melanjutkan: “Video klip 'Stuck' adalah karya pendamping dan kelanjutan dari perjalanan yang dimulai dengan “Up In The Air,” sebuah perayaan seni, desain, mode, dan orang-orang luar biasa yang menghidupkannya.""Ini adalah surat cinta untuk kekuatan gerakan dan koneksi, bukti potensi menakjubkan dari orang-orang yang belum tentu cocok – tetapi membuat dunia jauh lebih menarik,” sambungnya.Sementara itu, album It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day akan berisi 11 track. Berikut daftarnya:1. "Stuck"2. "Life is Beautiful"3. "Seasons"4. "Get Up Kid"5. "Love These Days"6. "World On Fire"7. "7 to 1"8. "Never Not Love You"9. "Midnight Prayer"10. "Lost These Days"11. "Avalanche"