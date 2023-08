Bring Me The Horizon Konser di Indonesia, Ini Harga Tiketnya

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ravel Entertainment resmi mengumumkan kedatangan band Bring Me The Horizon (BMTH) ke Indonesia. Oliver Sykes dan kawan-kawan bakal tampil menggelar konser pada 10 November 2023 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta."Akhirnya Ravel Entertainment bisa membawa Bring Me the Horizon ke Jakarta dalam waktu dekat ini. Tentu ini menjadi jawaban yang ditunggu dan keinginan banyak metalheads di Indonesia," kata Naomi Siahaan Vice Director Ravel Entertainment di Jakarta, Jumat (11/8/2023). Konser Bring Me The Horizon (BMTH) di Jakarta nantinya bakal dibuka I Prevail yang merupakan band post hardcore asal Amerika. Bring Me The Horizon (BMTH) terakhir kali konser di Indonesia pada tahun 2011."Ini akan menjadi konser yang sangat spesial bagi Ravel Entertainment dan tentunya Bring Me The Horizon. Karena memang Oliver Sykes dan kawan-kawan sudah sangat ingin bertemu dengan fans mereka lewat konser yang ada di Indonesia nanti," katanya.Naomi memastikan tidak riders yang menyulitkan dari band metalcore asal Inggris itu. Mereka hanya ingin memastikan peralatan konser di Indonesia tersedia dengan baik. BMTH bakal tampil sekitar dua jam nanti."Sejauh ini aman-aman aja riders-nya masih bisa kita penuhi. Enggak ada yang aneh aneh dan enggak ada yang terlalu mencolok atau khusus," ucapnya.Ravel Entertainment membanderol tiket dengan kategori Festival A (standing) Rp2.750.000, Festival B (standing) Rp2.550.000, Kategori 1 (seating) Rp2.250.000, Kategori 2 Rp1.500.000, dan Kategori 3 Rp1.250.000.Tiket hanya bisa didapat melalui website resmi www.bmthindo.com dan Tokopedia Tiket Event mulai tanggal 15 Agustus jam 1 siang.