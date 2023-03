Penjelasan Soal Kru Deep Purple yang Hentikan Soneta saat Bawakan 'Smoke On The Water'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Indonesia diajarkan bagaimana pentingnya nilai hak kekayaan intelektual oleh Deep Purple kemaren.. pic.twitter.com/Mb2Zg3K99a — Jul / (@swetermerah) March 12, 2023

(ELG)

Grup dangdut Rhoma Irama, Soneta, tampil sebagai pembuka pada konser Deep Purple di Solo, Jumat, 10 Maret 2023. Ada momen menarik saat Soneta tampil memainkan lagu hits milik Deep Purple, "Smoke On The Water".Sebuah akun dengan username @swetermerah membagikan sebuah video yang memperlihatkan Soneta memainkan intro "Smoke On The Water" di tengah penampilannya.Namun, tiba-tiba saja seorang kru band Deep Purple naik ke atas panggung dan berdiri di depan Rhoma. Kru tersebut sempat mengatakan sesuatu kepada Rhoma, sementara Soneta tetap melanjutkan permainannya.Pemilik akun @swetermerah menyebut kalo kru Deep Purple itu mencoba menghentikan Rhoma Irama dkk karena Soneta dianggap memainkan lagu Deep Purple tanpa izin."Indonesia diajarkan bagaimana pentingnya nilai hak kekayaan intelektual oleh Deep Purple kemaren..," cuit @swetermerah. Cuitan itu pun ramai dikomentari netizen.Namun seusai konser, Anas Alimi selaku founder promotor Rajawali Indonesia menjelaskan kalau kemunculan kru Deep Purple itu bukanlah untuk menghentikan Soneta. Anas menjelaskan kalau si kru itu hendak mengambil barang yang ketinggalan."Itu ada yang ketinggalan, ada ketinggalan apa gitu, tulisan. Jadi ada yang ketinggalan, terus dia ngambil itu," jelas Anas Alimi."Bukan untuk menghentikan?" tanya seorang wartawan. "Oh nggak, nggak. Clear kalau itu," jawab Anas Alimi.Sementara itu, dalam video yang dibagikan @swetermerah itu, nampak ketika kru Deep Purple itu turun dari panggung, Soneta seolah langsung memainkan musik yang berbeda.Namun di kolom komentar, Kiki Aulia Ucup yang merupakan bos festival musik Pestapora menjelaskan kalau Soneta bukan buru-buru mengganti lagu, melainkan mereka memang memainkan "Smoke On The Water" dengan aransemen versi Soneta.