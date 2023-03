Slipknot Akhirnya Manggung di Hammersonic, Terima Kasih Sudah Bersabar!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Penantian panjang penggila musik metal alias metalhead akhirnya terbayar. Slipknot benar-benar tampil di Jakarta melalui acara Hammersonic Festival 2023.Slipknot tadinya dijadwalkan datang ke Indonesia pada Hammersonic yang dihelat akhir Maret 2020. Petaka datang 25 hari menjelang acara dimulai, tepatnya 2 Maret 2020. Kala itu, kasus pertama covid-19 resmi diumumkan.Pembatasan aktivitas langsung diterapkan pemerintah. Termasuk melarang kegiatan yang menghadirkan keramaian seperti konser musik. Seperti puluhan bahkan ratusan konser musik lain di Indonesia, Hammersonic harus mengalami nasib sial harus menunda hajatan mereka.Hammersonic kemudian melakukan penjadwalan ulang ke 15-17 Januari 2021. Namun, lagi-lagi nasib kurang beruntung belum menghampiri. Rencana itu harus ditunda lagi karena semakin meningkatnya kasus pandemi di Indonesia.Tahun 2022 sempat dipilih menjadi waktu alternatif, tapi baru pada tahun ini perhelatan Hammersonic akhirnya digelar pada 18-19 Maret 2023. Vokalis Slipknot, Corey Taylor sepertinya sadar dengan penantian panjang penggemarnya di Indonesia.Sesaat setelah membuka penampilannya lewat lagu "Disasterpiece" dan "Wait and Bleed", Corey mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya yang sabar menanti sampai selama ini."Akhirnya. Akhirnya saya bisa mengucapkan kata yang sudah cukup lama ingin diucapkan. Akhirnya Slipknot ada di Indonesia," ujar Corey Taylor."Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya kami bisa tampil di sini. Saat semuanya sudah siap, akses seluruh dunia ditutup. Tapi terima kasih atas kesabaran kalian," lanjutnya.Slipknot sepertinya tahu malam itu bakal jadi malam tak terlupakan bagi penggemar mereka di Indonesia. Maka dari itu, mereka menyuguhkan kesan pertama yang istimewa dengan lenghadirkan lagu-lagu populer mereka seperti "Before I Forget", "The Heretic Anthem", "Psychosocial", "Spit It Out" hingga "Duality".Slipknot juga sempat membawakan lagu terbaru berjudul "The Dying Song" yang merupakan bagian dari album anyar mereka."Ini adalah penonton paling terbaik yang pernah kami lihat, terima kasih," ucap Taylor.Aksi Slipknot yang enerjik seakan menular kepada ribuan orang yang memadati Pantai Karnaval, Ancol. Mereka mampu menghadirkan aksi panggung mumpuni sehingga membuat penonton berjingkrak dan melompat.Setelah sempat melakukan encore, band asal Iowa itu menuntaskan penampilan dengan lagu legendaris mereka yakni, "People=Shit" dan "Surfacing".