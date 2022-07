Masih Berlanjut, LEXICONCERT Live on Tour Isyana Sarasvati akan Hadir di Jatim dan Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Telah berlangsung di tiga kota yaitu Jakarta, Bandung, dan Semarang, LEXICONCERT Live on Tour Isyana Sarasvati akan hadir di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, pada 15 Juli 2022, dan Taman Bhagawan, Bali, pada 22 Juli 2022.LEXICONCERT Live on Tour adalah sebuah rangkaian music concert yang hadir di berbagai kota besar di Indonesia. REDROSE Entertainment sebagai inisiator mencoba memperkenalkan Isyana Sarasvati yang lebih authentic, melalui karya barunya yang tertuang dalam album LEXICON.Selain mencoba menginterpretasi lirik menjadi sebuah sajian pertunjukan yang dapat dinikmati audiens secara lengkap, sang inisiator juga berharap LEXICONCERT Live On Tour dapat menjadi ekosistem baru yang menciptakan kolaborasi antara musisi, konseptor musik, pelaku seni pertunjukan profesional, pekerja kreatif, serta para penikmat musik secara umum untuk terus meningkatkan standarisasi konser musik di Indonesia yang secara kualitas sudah dapat disandingkan dengan konser musik internasional.Berawal dari manifestasi mimpi para pelakunya, serangkaian diskusi teknis dan kreatif terjadi dalam upaya menyatukan frekuensi menjadi satu visi, LEXICONCERT hadir sebagai sebuah Intelectual Property yang layak diapresiasi. Sebuah Konser Musik dengan tokoh utama Isyana Sarasvati, “Sang Ratu” yang membawa suasana terasa Megah namun tetap menyiratkan kesan magis.’’Salah satu yang kami andalkan memang pengalaman konser itu sendiri. Jadi, bukan hanya seorang penyanyi yang bernyanyi dan menghibur yang datang begitu saja. Ada konsep kuat yang kami usung dalam konser,’’ ujar Project Director LEXICONCERT Live on Tour Sarah Kasenda.Hal ini memang keinginan dari Isyana. Solois ini tak ingin mengecewakan penggemar.’’Isyana memang menginginkan bahwa pemirsa konsernya mendapatkan sebuah pengalaman istimewa. Tidak hanya mendengar lagu, tapi mendapatkan sebuah hal yang tak pernah mereka dapat di konser mana pun,’’ ucapnya.Bukan hanya sekadar narasi, kesuksesan LEXICONCERT Live on Tour di Kota Jakarta, Bandung dan Semarang terekam dalam jejak digital. Berbagai ungkapan kekaguman diunggah secara pribadi di akun sosial media banyak orang yang menyaksikan.Dari sejumlah testimoni yang beredar di media sosial, rata-rata hanya berucap singkat, "konsernya gokil banget”. Penonton mengungkapkan telah mengalami sebuah pengalaman konser yang tak pernah mereka alami sebelumnya.Akun twitter @rezachandika mencuit, "Yang lagi mood merinding berjam-jam tapi bukan ketemu syaitan…selamat nganga. Run!!!Run!!!” Sejumlah akun lainnya pun bicara senada. Ada yang menyebut “This is the best concert experience that I ever had.” Ada juga yang bilang ,"Tak menyangka akan sampai sekeren itu."