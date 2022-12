Rayakan 21 Tahun, The Rain Rilis Seri Video Berisi Dokumentasi Eksklusif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band yang terbentuk di Yogyakarta, The Rain, berulang tahun ke-21, tepat pada akhir tahun, 31 Desember 2022. Beda dari perayaan ulang tahun pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu diwarnai dengan konser, kali ini The Rain akan merilis seri video tentang perjalanan mereka.Serial video itu tayang setiap hari sejak tanggal 6 Desember 2022 hingga 31 Desember 2022. Seri video bertajuk Dulu, Kini dan Nanti itu diunggah ke kanal YouTube The Rain dengan total 26 episode, dan menampilkan footage eksklusif perjalanan The Rain.“Salah satu alasan kenapa kami tidak menggelar konser tahun ini adalah karena waktu. Beberapa bulan belakangan ini jadwal panggung THE RAIN cukup padat. Untuk bikin konser itu butuh effort yang besar dan waktu persiapan yang panjang. Jadi kali ini kami pikir untuk melakukan hal yang berbeda sekalian aja, lalu muncul ide bikin serial video ini. Kita maksimalkan waktu disela-sela jadwal manggung untuk bikin episode per episode-nya,” ungkap Indra tentang tak gelar konser ditahun ini.Menariknya, The Rain belum lama ini menemukan sejumlah foto era awal mereka yang dipotret menggunakan kamera analog teman mereka. Hasil foto-foto itu dipastikan masuk ke dalam seri video ini.“Salah satu episode yang paling seru adalah ditemukannya dokumentasi sesi rekaman album pertama THE RAIN yang hilang selama hampir 20 tahun. Padahal kita sudah mengikhlaskan kalo foto-foto itu hilang. Dan Alhamdulillah ditemukan kembali dan ada sekitar 37 klise yang ditemukan. Akhirnya kita bersama Putra Djohan, Fotografer yang ada di balik dokumentasi tersebut, berkumpul dan nonton bareng hasil digitalisasi klise jadul itu. Wah rasanya campur aduk saat melihat kembali foto-foto lama The Rain,” tambah Indra.Seri video ini tidak hanya menceritakan perjalanan mereka, tetapi juga menampilkan penampilan The Rain dalam dua set, yaitu full band dan set minimalis.“Untuk video live performance terbagi 2, ada yang dengan electric set atau full band, dan ada yang minimalis yang lebih ke street version yaitu hanya dengan gitar/piano. Selain itu juga ada wawancara, dokumentasi belakang layar yang menunjukkan bagaimana kondisi THE RAIN saat di perjalanan misalnya saat mobil mogok. Lalu ada juga pertemuan tak terduga dan mengharukan dengan mantan Manager kami yang sudah 15 tahun menghilang. Dan banyak lagi kejutan lainnya yang muncul di serial video ini,” kata Ipul.The Rain terdiri dari Indra Prasta (Vokal & Gitar), Iwan Tanda (Gitar), Ipul Bahri (Bass) dan Aang Anggoro (Drum). Band ini belum pernah mengalami pergantian personel selama 21 tahun berdiri.