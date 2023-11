Lagu Blackpink Dimainkan Orkestra Kerajaan Inggris

Advertisement

Grup K-pop BLACKPINK menjadi tamu undangan dalam perjamuan di Istana Buckingham, London, Rabu, 22 November 2023. Lagu BLACKPINK yang bertajuk "DDU-DU DDU-DU" dimainkan oleh orkestra Kerajaan Inggris di pelataran istana.Penampilan itu dibagikan melalui unggahan video di akun X, @RoyalFamily, yang memperlihatkan para pemain orkestra kerajaan tampak lihai memainkan lagu BLACKPINK yang dirilis pada 2018 lalu. Dengan sentuhan alat musik yang dimainkan, grup orkestra kerajaan Inggris telah menambah kesan mewah pada lagu bergenre hip hop itu."On Wednesdays, we play @BLACKPINK," tulis Royal Family dalam keterangan unggahannya.Para penggemar yang melihat itu beterima kasih kepada keluarga Kerajaan Inggris karena telah memainkan salah satu lagu BLACKPINK untuk menyambut kedatangan idola mereka. Tidak sedikit juga yang menyebut pengaruh lagu "DDU-DU DDU-DU" dalam karier BLACKPINK."Itu pasti versi cover yang belum pernah dilihat sebelumnya di dunia," tulis @RoseszareRosie."Tunggu, bukan haters yang ngomong dan bilang kalau tidak ada yang menyebut lagu-lagu Blackpink. Saya harap para haters melihat hal ini," tulis @Suvarna_17."D4 (singkatan DDU-DU DDU-DU) kamu akan selalu menjadi ikonik," tulis @gingerjnk."Ddu-Du Ddu-Du kamu akan selalu terkenal!" tulis @jenniedebuts."Saya sangat menyukai apresiasi keluarga Kerajaan terhadap K-pop!" tulis @Pooja33719735.Seperti yang diketahui, lagu "DDU-DU DDU-DU" menjadi salah satu pengantar awal mula kesuksesan BLACKPINK. Kala itu, lagu tersebut merajai puncak tangga lagu Korea Selatan dan banyak negara di berbagai penjuru dunia.Selain itu, perilisan album SQUARE UP juga menjadi sorotan hingga akhirnya BLACKPINK menggelar tur dunia pertamanya yang bertajuk In Your Area World Tour. Tur dimulai pada 10 November 2018 di Seoul, Korea Selatan dan berakhir pada 22 Februari 2020, di Fukuoka, Jepang, dengan album Kill This Love yang dirilis pada 2019 sebagai tambahan.Dalam perjamuan itu, BLACKPINK juga diberikan gelar kehormatan oleh Raja Charles atas peran mereka sebagai Advokat COP26 untuk konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Glasgow pada 2021 lalu.Oleh karena itu, setiap anggota BLACKPINK, yakni Lisa, Rosé, Ji-soo, dan Jennie, menerima Member of the Order of the British Empire (MBE) yang berada di peringkat ketiga dalam jajaran penghargaan Order of the British Empire.