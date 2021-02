Pernah Kerja Bareng Piyu, Uwie Rilis Lagu Debut "Thank You"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lama tampil dari panggung ke panggung dan meng-cover banyak lagu di Youtube, penyanyi bernama Uwie memberanikan diri merilis lagu perdana berjudul "Thank You".Lagu debut Uwie dirilis di bawah naungan Seven Music. Lagu "Thank You" diciptakan oleh musisi Joshua March yang kental dengan soul R&B kuat."Lagu Thank You ini menceritakan tentang orang yang menjalin hubungan tapi punya juga hubungan yang lain. Karena enggak mau menjadi yang kedua, akhirnya memilih mundur. Cukup dan terima kasih karena pernah menjadi sejarah dalam hidup," kata Uwie dalam keterangan tertulisnya.Bagi musisi kelahiran Gorontalo, 17 September 1991 ini, lagu "Thank You" mengambil kisah yang dekat dengan banyak orang. Uwie semakin menghayati lagu ini karena ternyata punya pengalaman sama dengannya."Lagu ini mengisahkan soal cinta yang banyak orang alami. Dan setelah saya menghayati lagu ini, saya pun ingat bahwa pernah mengalami hal yang sama. Seperti yang tersaji dalam lagu Thank You ini," kata pengagum Brian McKnight dan Barsena ini.Sebelum merilis lagu sendiri, Uwie banyak meng-cover lagu di Youtube. Dia pernah terlibat sebagai backing vocal dalam proyek musik Piyu Padi. Dia juga pernah mengharumkan nama Indonesia lewat Gorontalo Inovasi Choir di Austria."Awalnya saya meng-cover lagu 'One Last Cry'-nya Brian McKnight di Instagram, di situ diketahui sama Joshua March. Lalu dia menawarkan kerjasama dan akan membawa saya ke sebuah label. Saya ingin orang yang mendengar lagu ini terhibur. Karena memang sejak awal memang ingin berkarya di industri musik. Lewat lagu 'Thank You' semoga saja dibuka kembali jalan untuk merilis karya-karya lain," tutup Uwie.(ELG)