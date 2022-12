NIKI Tutup Head In The Clouds Jakarta Hari Pertama dengan Lincah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hari pertama Head In The Clouds (HITC) hari pertama yang berlangsung pada Sabtu, 3 Desember 2022 di Community Park PIK 2 ditutup oleh penampilan apik dari NIKI.NIKI naik panggung sekitar pukul 22.15 WIB setelah serangkaian penampilan HITC Jakarta 2022 sudah memanaskan pengunjung sedari sore.Tanpa basa basi NIKI langsung membuka penampilannya dengan lagu ‘urs’ yang ia rilis pada 2019 lalu dalam album “Wanna Take This Downtown”.Dengan mengenakan jumpsuit hitam dengan rambut dikuncir ponytail semakin membuat penampilan NIKI menghanyutkan penggemarnya yang sudah menantikan aksinya sejak lama.NIKI masih belum menyapa para penggemarnya usai membawakan ‘Urs’, ia memilih untuk melanjutkan penampilannya dengan lagu selanjutnya ‘Backburner’ yang ia rilis belum lama ini lewat album “Nicole” (2022).Setelah ‘Backburner’ selesai dinyanyikan, NIKI baru menyapa para penggemarnya di festival Head In The Clouds yang digelar di kampung halamannya sendiri.Usai bercengkrama singkat, NIKI memilih melanjutkan penampilannya dengan lagu ‘Hit Lose’ dengan iringan keyboard yang ia mainkan secara solo. Aksi niki membawakan lagu populernya tersebut membuat para penggemarnya heboh.Menjelang akhir acara, ia lanjut dengan lagu yang sempat viral di TikTok, ‘High School in Jakarta’.Namun NIKI tak langsung tampil dengan lagu dari album “Nicole” (2022) tersebut. Ia sempat menghilang sejenak dan ketika intro lagu viral itu muncul, NIKI datang dengan berseragam sekolah.Seolah kembali ke masa lalu, NIKI tampil mengenakan rok kotak-kotak, kemeja putih, dan berdasi pita yang persis dengan gaya di video musiknya. Aksinya tersebut membuat penonton histeris.Kemudian NIKI masih melanjutkan lagu ‘Lowkey’ sebagai penutup acara dengan gimik cahaya panggung dimatikan. Hingga kemudian NIKI kembali melanjutkan lagunya yang lain ‘Every Summertime’.Lagu tersebut sukses membuat pengunjung HITC Jakarta bergoyang. Lagu tersebut resmi menutup gelaran hari pertama Head In The Clouds Jakarta.Seperti yang diketahui, Head In The Clouds hadir di Jakarta tepatnya di Community Park PIK 2 selama dua hari yaitu pada 3 dan 4 Desember 2022. Pada hari kedua HITC, line up day 2 diisi mulai dari Jackson Wang hingga Rich Brian.Rich Brian menjadi musisi pamungkas dengan durasi tampil yang dijadwalkan hingga 50 menit di panggung 88 Stage.