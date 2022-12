Yuni Shara Tertarik Dunia NFT Musik Berkat Ghozali Everyday

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Once Mekel menyakini Non-Fungible Token (NFT) merupakan bagian dari masa depan industri musik di Indonesia. Dengan NFT, Once yakin musisi bisa lebih sejahtera."NFT ini adalah kemungkinan bahwa beberapa art itu bahkan bisa mendapatkan posisi yang lebih unik dan bermutu. Artinya, sebuah lukisan A ditaruh di platform dengan NFT, ini akan lebih memiliki mutu yang lebih bagus daripada yang ditaruh di platform digital lain," kata Once dalam diskusi virtual.Once merasa selama musisi kurang mendapatkan bagian besar dari pemutaran lagu di platform digital. Once pun yakin dunia NFT usa memberikan pendapatan lebih bagi seorang musisi."Kita hanya dapat 10 perak dari setiap pemutaran lagu. Jadi untuk pemutaran satu juta kali, kita cuma dapat Rp10 juta. Dengan NFT yang baru ini, pendekatannya jadi sangat berbeda," ujar Once yang akan merilis album baru pada awal tahun 2023.Album baru Once nantinya bakal dirilis di platform improduction.io milik perusahaan entertainment dan teknologi StarX. Paket pertama akan mendapatkan NFT dan tanda tangan, sedangkan paket kedua mendapatkan NFT, tanda tangan, dan personalize name."Jadi kita berencana, mungkin teman-teman yang lain juga punya rencana yang sama, untuk merilis album dengan value added untuk beberapa penggemar khusus yang memang sangat ingin memiliki lebih dari lagu itu sendiri," kata Once.Langkah serupa juga bakal dilakukan Yuni Shara. Berbeda dengan Once yang terlihat paham soal dunia NFT, Yuni Shara mengaku masih awam mengenai teknologi terbaru itu. Sebagai musisi, Yuni mencoba beradaptasi."Kita sebagai musisi terus mengalami perubahan. Mulai dari piringan hitam, kaset, RBT, pindah-pindah terus dan saya sebagai penyanyi enggak mengerti. Tapi harus adaptif dengan hal yang serba teknologi," kata Yuni Shara.Diakui Yuni, dia banyak mendengar soal NFT ketika viralnya Ghozali Everyday yang mendapat uang dari menjual foto selfie. Kakak kandung Krisdayanti ini pun perlahan mulai coba memahami dunia NFT."Kalau enggak ada Ghozali tadinya saya engga ngerti. Dia itu dapat uang beneran atau tidak. Kok gampang banget. Saya dijelasin berkali-kali juga masih susah. Tapi kalau memang ada uangnya ya silakan saja. Saya berterimakasih karena itu bentuk apreasiasi. Saya sebagai musisi hanya ingin karya saya didengar seluas-luasnya," jelas Yuni Shara.Sementara itu, Founder dan CEO StarX Irwan Wahyudianto mengatakan, proyek bersama Once menjadi proyek terdekat yang akan dijalankan. Platform improduction.io berupaya untuk menawarkan sesuatu yang baru dan menjadi solusi bagi keresahan-keresahan para seniman termasuk musisi."Ini akan menjadi manfaat yang luar biasa bagi para seniman. Platform ini bisa jadi sebuah jawaban, mungkin atas keresahan yang selama ini terjadi. Kita menawarkan sesuatu yang baru karena platform ini akan me-listing musisi atau seniman yang ingin menjual karyanya dengan value yang mereka bisa tentukan sendiri," jelas Irwan.