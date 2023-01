Konser Sheila On 7 Akhiri Penantian Panjang Sheilagank

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Konser Sheila On 7 "Tunggu Aku di Jakarta" sukses digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2023. Band asal Yogyakarta itu sukses tunaikan penantian panjang penggemar Sheila On 7 (Sheilagank) usai lama tak menggelar konser.Intro "Pejantan Tangguh" yang jadi lagu pembuka langsung membuat ribuan penggemar berbondong-bondong memadati area festival. Sheilagank kompak bernyanyi sedari awal. "J.A.P" alias Jadikanlah Aku Pacarmu jadi lagu yang dibawakan selanjutnya."Selamat malam Jakarta! Apa kabarnya?! Kami Sheila On 7 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ketulusan kalian menunggu kami di Jakarta," ucap sang vokalis, Duta, yang disambut sorak penggemar."Jika kalian datang sendiri, mungkin akan terasa berat, tapi jangan takut, malam ini kalian bersama Sheila On 7," lanjut Duta."Film Favorit", "Bila Kau Tak Disampingku", dan "Seberapa Pantas" jadi repertoar berikutnya yang dibawakan. Suara gitar telecaster Eross Candra terdengar sangat renyah, betotan bass Adam Subarkah pun tak kalah mencuri perhatian. Sementara pukulan drum Bounty Ramdhan yang energik juga rapi mengawal setiap lagu dengan baik."Oke, berikut ini kita kembali ke tahun 2000. Ini sebuah lagu sedih," kata Duta sebagai kalimat pembuka untuk lagu "Sephia".Setelahnya ada "Yang Terlewatkan", "Kita", "Pria Kesepian", "Saat Aku Lanjut Usia", "Terlalu Singkat", juga "Sahabat Sejati". Meski tak lagi muda, Duta, Eross, dan Adam masih saja energik di atas panggung.Lagu-lagu hits lainnya juga tak lupa dibawakan, salah satunya tentu saja "Melompat Lebih Tinggi". Baik Duta maupun para penggemar pasti kompak melompat ketika lagu ini dibawakan.Salah satu gimmick ikonik ketika lagu ini dibawakan adalah aksi Eross Candra pada bagian solo guitar. Eross menaruh gitarnya di belakang kepalanya, kemudian jarinya memainkan lick solo guitar dengan lihai, tanpa melihat gitarnya sama sekali."Sebuah Kisah Klasik Untuk Masa Depan" dan "Tunggu Aku di Jakarta" jadi dua sajian penutup Sheila On 7. Sebelum membawakan "Tunggu Aku di Jakarta", Duta mengisyaratkan bahwa lagu tersebut akan jadi lagu penutup."Kami harus pulang habis ini," kata Duta."Nggak boleh!," teriak Sheilagank.Penampilan Sheila On 7 pun ditutup dengan sangat meriah. Puluhan tembakan kembang api tumpah ruah di udara, diiringi sorakan dan tepuk tangan Sheilagank. Sheila On 7 berhasil mempersembahkan penampilan yang berkesan.