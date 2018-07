Album Kompilasi Sambut Asian Games 2018 Dirilis

Menyambut pesta olahraga Asian Games 2018 di Indonesia menarik perhatian pihak Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) bekerjasama dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) merilis 13 karya singel dalam album kompilasi bertajuk Energy of Asia. 13 nomor lagu memuat konten yang mewakilkan warna musik Indonesia mulai dari dangdut, pop, musik elektronik dansa hingga hip hop."Sebenarnya tidak ada pemilihan, semuanya itu memang kita bermitra dengan ASIRI lalu dari ASIRI sudah tahu. Kami sudah memberikan tema, untuk Asian Games perlu ada lagu-lagu yang mewakili solidaritas, sportivitas, kemenangan, perjuangan, semangat, persatuan, persaudaraan, jadi juara," papar Syanda Kunto selaku Vice Director Communication Department saat dikonfirmasi Medcom.id di KFC Kemang, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018."Kami berikan tema-temanya, lebih dari 13. Nanti ASIRI yang akan menghitung dan mencari siapa pemusik, artis, pengarang lagu. Jadi semua artis datang dari ASIRI. Kami ajak bermitra karena kami tahu mereka mumpuni di bidangnya," sambung Syanda.Prosesnya memakan waktu satu tahun sejak Februari 2017 hingga berhasil rampung pada Juni 2018. Lagu satu per satu diperdengarkan dan di-review oleh INASGOC. "Misalnya mereka datang, ini oke enggak liriknya? Lalu kami reviews, oke liriknya bagus. Nanti musiknya A B C," kata Syanda.Pemilihan juga berdasarkan rekomendasi serta hasil studi dari ASIRI. Dasar penilaian diambil dari pasar masing-masing musisi. "Terutama tentu dari penyanyi. Mereka punya Instagram, semua media sosial, populernya di mana? Artisnya ini populer di mana? Kita perlu (selera) anak muda, middle age (maka) kami pilih Once, variasi banyak sekali," papar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Rekaman Indonesia ( ASIRI) Yusak Irwan Sutiono."Semua media sosial. Spotify, Instagram, YouTube, Facebook, ada follower berapa," sambungnya.13 lagu dalam album Energy of Asia spesial rilisan Asian Games 2018 dipilih mewakili seluruh genre. Sebagai informasi, pihak ASIRI menggandeng JFlow dan Via Vallen meski mereka bukan bagian dari anggota ASIRI ."Kalau kami bilang JFlow bukan anggota ASIRI tapi untuk kepentingan kebersamaan ini kami tarik juga. Via Vallen perusahaan rekaman bukan ASIRI tapi ini untuk kepentingan bersama, nasional," jelas Yusak.Album Energy of Asia mulai dirilis 19 Juli 2018 di seluruh gerai KFC Indonesia. Hal ini dikarenakan jaringan KFC memiliki banyak outlet yang dapat ikut memasarkan album hingga ke seluruh daerah Indonesia. Album Energy of Asia dirilis di bawah label rekaman Jagonya Musik & Sport.Berikut daftar lengkap nomor lagu di album Energy of Asia:1. Meraih BintangCiptaan: Pay/RastamanisPenyanyi: Via Vallen2. Menaklukkan DuniaCiptaan: Rian D'MasivPenyanyi: Once feat. Shakira Jasmine3. Janger PersahabatanCiptaan: Guruh SoekarnoputraPenyanyi: Nev+ Ariel NOAH & Dea Dalila4. Dance TonightCiptaan: JFlow, A. MonteyaPenyanyi: Bunga Citra Lestari5. KemenanganCiptaan: Ade Govinda & AnjiPenyanyi: Cakra Khan6. Indonesia BerpestaCiptaan: Ade Govinda & AnjiPenyanyi: Anji7. (Non Political) Asian DanceCiptaan: Bimbim , Kaka, Ridho, IvankaPenyanyi: Slank feat. Dipha Barus8. UnbeatableCiptaan: JFlow, Cindy BernadettePenyanyi: JFlow feat. Dira Sugandi9. Cita KitaCiptaan: GACPenyanyi: GAC10. Bukan Anak Kemarin SoreCiptaan: Adha Gusriadi, Andika Mahendra Yuda, Tsansy Rizal Adi PradanaPenyanyi: Armada11. Be AlrightCiptaan: Tatsuro Miller, Afgansyah Reza, Simhala AvadanaPenyanyi: Afgan12. Asia's Who We AreCiptaan: Isyana SarasvatiPenyanyi: Isyana Sarasvati13. Bright as The SunLagu: Rian dan Rama D'MasivLirik: Rian, Rama, D'Masiv, Nino RAN, Irfan Samsons dan Ade GovindaPenyanyi: Energy 18(ELG)