Sebelum Young Lex, Ini Deretan Artis Indonesia yang Dituduh Plagiat K-Pop

Jakarta: Rapper Young Lex ramai jadi perbincangan di sosial media menyusul video klip terbarunya yang berjudul Raja Terakhir yang dituduh plagiat alias meniru video klip karya Lay EXO. Karena hal ini, Young Lex pun menjadi bulan-bulanan hujatan netizen Indonesia pencinta K-Pop.Bahkan, portal luar negeri Koreaboo ikut mengulas kemiripan video klip Young Lex dengan video Lay EXO.Scene yang paling kentara kemiripannya adalah adegan naga yang muncul di tengah pasukan. Kedua adegan itu memang sangat mirip.Namun, yang menjadi perbedaan adalah penempatan bulan. Di video Young Lex bulan berada di sebelah kiri, sementara Lay EXO menempatkannya di kanan.Tidak hanya perkara adegan naga, dalam video klip Raja Terakhir Young Lex terlihat menggunakan outfit atau busana yang sama bahkan koreografinya tak jauh beda.Koreografi, latar, hingga kostum ketika mereka menari di depan tangga sebuah bangunan kuno juga sangat mirip.Tak sampai di situ, kostum salah satu penari perempuan di dalam kedua video itu juga nyaris serupa, yaitu memakai jaring di kepala dengan kuku jari tangan yang panjang.Terkait dengan isu plagiat K-Pop, Young Lex bukanlah yang pertama. Jauh sebelumnya beberapa artis dan musisi tanah air juga sempat dituduh membuat video klip dengan meniru alias plagiat dari video klip musisi asal Korea Selatan.Youtuber yang juga musisi Reza Oktovian atau yang dikenal dengan nama Reza Arap ternyata pernah dituduh melakukan plagiarisme. Karya musik Reza Arap berjudul King (of Tale) disebut memiliki kemiripan identik dengan karya member BigBang, G Dragon yang berjudul Bullsh*t yang dirilis pada 2017 silam.Tak sedikit netizen yang mengecap karya Reza Arap merupakan hasil remake dari lagu G Dragon. Meski sempat heboh, akan tetapi pihak YG Entertainment belum memberikan klarifikasi terkait halPedangdut asal Sidoarjo, Via Vallen ternyata juga pernah dituduh melakukan plagiat dalam sebuah video klip 'Kasih Dengarkanlah Aku' yang dianggap mirip dengan musik video milik artis Korea Selatan IU yang berjudul ‘Above The Time’.Kala itu, Via Vallen juga mendapat banyak hujatan dari netizen. Ia pun akhirnya menyampaikan permintaan maaf karena karyanya memang mirip dengan video klip IU.Namun, manajemen Via Vallen menegaskan soal plagiarisme video klip tersebut tak ada hubungannya dengan Via karena semuanya murni dari ide sutradara.Penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting juga pernah dituding melakukan plagiat pada lagunya yang berjudul Sik Asik. Video klip Sik Asik milik Ayu Ting Ting sangat mirip dengan video grup musik girlband Korea, 2NE1 yang berjudul I’m The Best.Beberapa kesamaan antara video klip Ayu dan 2NE1 antara lain latar cahaya kombinasi warna hitam dan silver yang terlihat identik.Selain itu, kostum yang digunaka Ayu pun juga dicap menjiplak kostum Park Bom, salah satu personel 2NE1.Meski demikian, sutradara video klip Sik Asik Ayu Ting Ting berkilah kalau video tersebut memang terinspirasi dari salah satu girlband Korea Selatan.Grup boyband asal Bandung, Smash juga tak lepas dari tudingan plagiat terhadap grup boyband korea yaitu Super Junior.Banyak konten Smash yang dikaitkan sebagai wujud plagiat Super Junior, mulai dari foto, musik, video klip hingga komposisi tarian.Tak hanya itu, nama grup Smash ternyata sudah ada dalam daftar boyband Korea Selatan yang debut pada 2008.(UWA)