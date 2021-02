Rendy Pandugo Ekspresikan Rindu Manggung lewat Mini Album Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Rendy Pandugo merilis mini album (EP) terbarunya yang bertajuk See You Someday. Pada EP kali ini, ia mengekspresikan rasa rindu manggung secara live di hadapan para penggemarnya.Ia mengungkapkan bahwa EP terbarunya ini menampilkan alternative pop dan emotional ballad. Tak sendirian, Rendy juga berkolaborasi dengan sejumlah temannya, yakni Teddy Adhitya, Petra Sihombing, dan Enrico Octaviano."Ini merupakan kolaborasi yang seru, gue sendiri sangat menikmati prosesnya dan mempelajari banyak hal baru," tutur Rendy dalam Rendy Pandugo Southeast Asia Press Conference, Kamis, 25 Februari 2021."Lagu- lagu di EP ini berdasarkan kisah nyata, baik yang gue alami maupun dari pengalaman teman-teman di sekitar gue," tambah pria berusia 35 tahun ini.Mini album See You Someday berisi enam lagu. Dari keenam lagu itu, ada dua lagu yang telah dirilis sebagai single pada akhir 2020 lalu, yakni berjudul "Home" dan "Mr. Sun".Selain itu, terdapat lagu berjudul "FAR" yang menjadi fokus single dari mini album terbarunya. Lagu ini menceritakan tentang hubungan terlarang yang tidak seharusnya terjalin. Namun, rasa yang muncul telah melekat hingga pasangan ini tetap melanjutkan kisah cinta mereka.Kemudian, lagu dengan judul "B.Y.L (Before You Left)". Lagu ini ditulis berdasarkan kisah nyata yang dialami teman Rendy. Menceritakan tentang seorang yang ditinggalkan oleh pasangan dan anaknya tanpa alasan yang jelas. Namun, orang itu tetap mencintai pasangannya dan setia menunggu cintanya terbalaskan.Sedangkan lagu "Home", merupakan lagu yang bersifat pribadi. Rendy mengatakan bahwa ia memiliki rasa rindu ingin pulang dan bercengkrama dengan istri dan anak perempuannya. Mereka jarang bertemu karena banyak waktu yang Rendy habiskan untuk kariernya.Dua lagu lainnya, berjudul "Secret" dan "See You Someday". Di sisi lain, Rendy menyatakan konsep musik yang akan menghiasi kariernya ialah beragam, berbeda dibandingkan sebelumnya."Konsep yang akan saya bawa ke depannya adalah pastinya menyatukan musik dengan musik gue yang sebelumnya dengan musik yang mau gue eksplor. Gw belum bisa bilang bagaimana musiknya nanti karena bentukannya enggak akan begitu, tapi akan berbentuk sedemikian rupa yang bahkan gue sendiri belum tahu," pungkasnya.(ELG)