Mengenang Nike Ardilla, Vinyl Bintang Kehidupan Dirilis

Album Bintang Kehidupan milik penyanyi legendaris Indonesia Nike Ardilla dirilis pada Februari 1990 silam. Namun, kini album tersebut kembali dirilis dengan versi vinyl atau piringan hitam.Vinyl album hits itu dirilis pada Minggu, 27 Desember 2020. Tepatnya, di hari kelahiran mendiang Nike yang ke-45 tahun.Album Bintang Kehidupan versi vinyl bisa didapatkan melalui sejumlah online marketplace. Baik di website Musica Merch, maupun di situs e-commerce Tokopedia dan Shopee dari Musica Studios.Sementara itu, album ini telah meraih kesuksesan di pasar musik Indonesia dan Asia Tenggara dengan terjual lebih dari 6.000.000 kopi. Bahkan, juga mendapatkan penghargaan dari BASF Awards 1990 sebagai The Best Selling Rock Album.Keberhasilan lainnya, pada ajang Asian Song Festival 1991 di Shanghai China. Nike Ardilla berhasil meraih The Winner Of New Singers Contest dengan membawakan lagu Star Of Life (Bintang Kehidupan English Version).Dalam pembuatan album ini, Nike dibantu oleh musisi dan pencipta lagu ternama Indonesia. Di antaranya, Deddy Dores, Pance F Pondaag, Deddy Dhukun, Dommy Allen, dan lainnya.Tentunya, selain lagu Bintang Kehidupan, album ini juga menampilkan radio hits Khayal, Terserah, dan Kelam. Berikut ini sepuluh tracklist dalam vinyl Bintang Kehidupan.1. Bintang Kehidupan2. Khayal3. Kesal4. Putih5. Salut6. Terserah7. Aneh-Aneh Lucu8. Cinta Hati9. Kelam10. Bayang-Bayangmu(ELG)