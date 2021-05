Konsep Aespa dalam Lagu Terbaru "Next Level"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Girl group asal Korea, aespa, merilis single baru mereka yang berjudul "Next Level". Sebelumnya, nama mereka menarik perhatian publik dengan prestasi besar yang diraih sebagai grup baru di industri musik K-Pop.Mereka debut dengan lagu "Black Mamba" pada bulan November silam. Bahkan, aespa membuat gebrakan besar dengan menyapu tangga lagu dan menjadi artis K-pop pertama yang menjadi duta merek untuk Givenchy.Grup tersebut juga menyabet gelar Rookie of The Year dalam kategori digital di Gaon Chart Music Awards ke-10."Saya bingung dan senang membuat rekor besar melalui lagu debut kami. Saya pikir kami harus bekerja lebih keras untuk para penggemar," tutur Karina dilansir dari Soompi."Karena kami menerima banyak cinta melalui 'Black Mamba,' saya ingin menampilkan banyak musik dan pertunjukan panggung yang bagus. Saya senang kami dapat menunjukkan penampilan yang lebih kuat melalui 'Next Level'," timpal Ningning.Kemudian, Giselle menyatakan bahwa saat pertama kali mendengarkan lagu "Next Level", ia meyakini lagu itu benar-benar bagus. Ia pun ingin semua member aespa segera tampil membawakan lagu itu."Saya bersyukur kami menerima penghargaan pendatang baru pertama sejak debut kami," aku Winter.Lagu "Next Level" merupakan pembuatan ulang dari OST film Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Liriknya menceritakan tentang perjalanan ke suatu tempat bernama Kwangya untuk menemukan Black Mamba yang mengganggu hubungan antara aespa dan æ aespa (avatar aespa), dan menyebabkan dunia menjadi kacau.Para member aespa menyatakan mereka telah bekerja keras untuk membuat penampilan terbaik mereka, dengan memadukan suara yang kuat dengan koreografi yang cepat. Uniknya, aespa mengendarai pesawat luar angkasa."Kami juga menyiapkan pakaian yang sesuai dengan konsep futuristik. Kami mencoba menampilkan tampilan yang kuat dan baru yang berbeda dari 'Black Mamba'," jelas Winter."Dalam video musik, Anda dapat melihat kami mengendarai pesawat luar angkasa, melompati ruang dan waktu, dan bertualang dengan jet ski," tambah Karina.Sementara itu, aespa memiliki konsep unik, yakni grup yang secara teknis memiliki delapan anggota, empat di antaranya adalah avatar. Tentunya, bentuk promosi yang unik dibandingkan girl group lainnya."Dunia seperti ini di mana kita bertemu diri kita yang lain dan berpetualang di tempat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Menurut saya itu adalah gaya yang unik milik kami," pungkas Winter.(ASA)