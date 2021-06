Robert Smith: Album Mendatang The Cure Mungkin yang Terakhir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pentolan grup band The Cure, Robert Smith, mengatakan bahwa dirinya berpikir album The Cure mendatang bisa saja jadi album terakhir mereka."Materi baru Cure sangat emosional," kata Smith kepada The Sunday Times."(Materi baru itu) adalah penyulingan selama 10 tahun menjadi beberapa jam yang intens.""Dan saya berpikir kami tidak bisa melakukan hal (seperti) ini lagi. Saya pasti tidak akan mampu melakukan ini lagi," kata Smith menggambarkan bahwa musik baru mereka benar-benar spesial.Sejauh ini, The Cure telah merilis 13 album. Mereka terakhir kali merilis album 13 tahun lalu, tepatnya pada 2008.Sebenarnya, Smith bukan kali ini saja mengatakan soal "album terakhir" The Cure. Dalam wawancara dengan media musik asal Inggris, NME, pada 2019, Smith mengatakan bahwa The Cure selalu berpikir setiap album yang sedang dikerjakan adalah album terakhir.(ASA)