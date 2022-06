Ramengvrl Bicara Move On dari Hubungan Masa Lalu dalam Single Onto The Next

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ramengvrl kembali dengan single terbaru berjudul "Onto The Next". Kali ini, ia menceritakan perjalanan move on dari hubungan yang pernah dijalani yang terasa tidak terlalu merugikan baginya.Di balik lirik menggelitik lagu "Onto The Next", terdapat seorang wanita yang memancarkan optimisme pasca-putus dan tanpa penyesalan menyadari harga dirinya, meskipun memiliki pasangan yang tidak sepadan dengan waktu atau energinya. Mirip dengan estetika dan getaran single sebelumnya, "Foreign" yang terdapat di album debutnya "Can't Speak English" (2020)."Onto The Next" terdengar jauh berbeda dengan lainnya yang kerap lebih energik dan penuh rap cepat khasnya. Ramengvrl terus menunjukkan tidak hanya keserbagunaannya sebagai seorang seniman, tetapi juga kemampuannya untuk tetap relevan dengan industri yang digeluti, meski menjadi salah satu artis top dalam genre hip-hop yang didominasi pria.Video musik “Onto The Next” akan dirilis di kanal YouTube Ramengvrl pada 17 Juni 2022 pukul 17:00 WIB.Ramengvrl juga akan mengumumkan beberapa tanggal tur mendatang di seluruh Indonesia dan Asia dalam beberapa bulan mendatang, termasuk KV Fest yang telah diumumkan bersama sensasi hip-hop asal Korea, Jessi pada bulan Agustus mendatang, serta dan Flavs Festival pada bulan September, bersama dengan beberapa artis terbesar di Indonesia.Dengan dukungan pendengar yang kuat di digital streaming platform, Ramengvrl dinobatkan sebagai salah satu artis EQUAL Spotify, menduduki peringkat ke-5 sebagai Top Asian Rappers oleh LiFTED, menulis kolaborasi dengan Ph-1 dari H1GHR Music, tampil dalam Forbes Indonesia's 30 Under 30, belum lagi memenangkan beberapa AMI Awards pada tahun 2021, Ramengvrl tetap menjadi salah satu artis yang patut diperhatikan.