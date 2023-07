Selamat! Paduan Suara Anak Indonesia Juara di Italia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

The Resonanz Children's Choir, paduan suara anak dari Indonesia berhasil menjadi juara umum (Grand Priz) dalam kompetisi internasional Leonardo Da Vinci International Choral Festival di kota Firenza, Italia, pada Jumat, 14 Juli 2023.Tak hanya menjadi juara umum, The Resonanz Children's Choir juga menyabet juara kategori D (Children's Choir) dengan nilai 94,3, juara kategori G (Popular, Folk, Gospel, Barbershop, Jazz, and Modern Ensemble) dengan nilai 95,5, dan juga menjadi paduan suara dengan koreografi terbaik.Paduan suara The Resonanz Children's Choir terdiri dari 51 penyanyi berusia 8-16 tahun. Mereka dilatih oleh Luciana Dharmadi, Oendoen, Rainier Revireino, dan David Hartono Chendra, dengan Avip Prianta sebagai direktur arsitek.Saat tampil di ajang kompetisi itu, paduan suara ini membawakan sejumlah lagu, antara lain "Mejikuhibiniu" yang diciptakan komposer Fero Aldiansya Stefanus, lagu "Der Psalm 23" karya komposer Austria Franz Schubert, dan "Ihauteri Hubanerak" karya komposer Spanyol David Azura."Pencapaian TRCC kali ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, mengingat tim TRCC yang kali ini berlomba adalah para anggota yang relatif baru, yang merupakan angkatan yang ketika awal latihan mengalami dampak pandemi Covid-19, sehingga latihan lebih banyak dilakukan secara online, saling berkirim video dan tidak bisa mengenal teman sesama timnya secara lebih akrab karena tidak dapat bertemu langsung.""Ini adalah pertama kalinya angkatan ini mengikuti kompetisi di luar negeri. Kita semua bersyukur bahwa berkat kerja keras dan semangat yang luar biasa, dengan segala tantangan yang ada, anak-anak ini tetap dapat memberikan hasil yang maksimal," tukas Avip Priatna.The Resonanz Children’s Choir merupakan salah satu paduan suara anak terbaik dunia yang pernah memenangkan kompetisi bergengsi paduan suara European Grand Prix for Choral Singing - EGP tahun 2018 (kompetisi ini adalah kompetisi paduan suara tertua dan tersulit di dunia).The Resonanz Children’s Choir didirikan oleh Avip Priatna Mag. Art. pada tahun 2007. Paduan suara anak ini merupakan bagian dari The Resonanz Music Studio (TRMS) yang juga menaungi Batavia Madrigal Singers (BMS) – yang belum lama ini menjadi pemenang 32nd European Grand Prix for Choral Singing (EGP) 2022.Para personel The Resonanz Children's Choir adalah anak-anak usia 5 sampai 17 tahun, dari beragam agama, suku dan latar belakang. Para anak-anak terpilih ini merupakan hasil audisi yang sangat ketat dari anak-anak yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.