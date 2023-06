Rilis Ulang Album Speak Now, Taylor Swift Kolab Bareng Fall Out Boy dan Hayley Williams

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Taylor Swift mengajak Fall Out Boy dan Hayley Williams untuk terlibat dalam proyek rilis ulang album Speak Now. Sebelumnya, album ini telah driilis pada tahun 2010."Saya SANGAT bersemangat untuk menunjukkan sampul belakang album Speak Now (versi saya) termasuk lagu-lagu rahasia dan kolaborasi dengan Hayley Williams dari @paramore dan @falloutboy. Karena Speak Now adalah tentang penulisan lagu saya, saya memutuskan untuk mendatangi artis-artis yang menurut saya paling mempengaruhi saya sebagai penulis lirik saat itu dan meminta mereka untuk bernyanyi di album ini," tulis Taylor di Twitter."Mereka sangat keren dan murah hati untuk mendukung Speak Now versi saya. Saya merekam album ini saat berusia 32 tahun (dan masih terus berkembang hingga sekarang) dan tidak sabar untuk memperkenalkannya kepada Anda pada 7 Juli mendatang."Fall Out Boy akan mengisi lagu "Electric Touch" sedangkan Hayley akan membawakan "Castles Crumbling."