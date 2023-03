Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kings of Convenience, grup musik akustik beraliran indie folk-pop yang berasal dari Bergen, Norwegia sukses menggelar konsernya di Indonesia. Erlend Øye dan Eirik Glambek Bøe menghibur penonton yang memadati Ballroom The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis,9 Maret 2023.Beberapa artis Tanah Air ikut menyaksikan konser dari duo Kings of Convenience. Sebut saja seperti Danilla Roiyadi.Kebersamaan Danilla dan teman-temannya terlihat dari unggahan Instagram story akun @danillariyadi. Danilla mengunggah beberapa video saat duo lelaki tersebut tampil dan dirinya juga memperlihatkan kebersamaan bersama teman lainnya saat menikmati konser.Begitu juga Rian Ekky Pradipta atau kerap disebut Rian D'MASIV. Dia memamerkan fotonya bersama Erlend, di akun Instagram-nya @rianekkypradipta."Thank you for the great music @kingsofconvenience @erlendoye1975 ," tulis Rian D'MASIV.Terlihat beberapa momen Rian dan juga Danilla Riyadi menonton konser tersebut secara bersama-sama. Rian juga mendapatkan tanda tangan Erlend. Dia memegang kertas set list lagu-lagu yang dibawakan Kings of Convenience malam itu.Sementara Aghniny Haque rupanya juga turut menonton konser Kings of Convenience bersama teman-temannya. Bintang film KKN di Desa Penari itu mengunggah sebuah foto di instastory."Waiting fo yu @kingsofconvenience."