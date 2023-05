Profil Tina Turner, Sang Ratu Rock n Roll yang Meninggal Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi legendaris Tina Turner meninggal dunia di Swiss pada Rabu, 24 Mei, 2023. Penyanyi yang dijuluki sebagai Queen of Rock n Roll itu mengembuskan napas terakhirnya di usia 83 tahun.Tina Turner yang lahir dengan nama Anna Mae Bullock merupakan penyanyi asal Amerika Serikat kelahiran 26 November 1939. Ia memulai karir profesionalnya dengan menjadi vokalis dalam Kings of Rhythm, sebuah band bentukan suaminya, Ike Turner.Tina baru memulai debutnya sebagai Tina Turner dengan membentuk grup duo Ike & Tina Turner pada 1960. Mereka merilis single debut bertajuk "A Fool in Love" juga beberapa hit seperti "It's Gonna Work Out Fine", "River Deep – Mountain High", "Proud Mary", dan "Nutbush City Limits".Pada 1974 Tina Turner memulai debut sebagai solois dengan merilis album Tina Turns the Country On! Album ini turut dinominasikan dalam ajang Grammy Awards untuk kategori ‘Penampilan Vokal Wanita R&B Terbaik’.Setelah mengalami jatuh bangun dalam rumah tangga yang turut memengaruhi karirnya, Tina Turner akhirnya sukses dengan album Private Dancer pada 1984. Album ini pun dijuluki sebagai album comeback-nya. Single hit dari album tersebut, "What's Love Got to Do with It", membuat Tina memenangkan tiga piala Grammy Awards.Tina kemudian menyusul kesuksesan Private Dancer dengan Break Every Rule pada 1986. Album dengan single hit "Typical Male" ini turut diproduseri oleh penyanyi pop rock terkemuka, Bryan Adams.Tina Turner telah memenangkan 12 Grammy Awards, termasuk empat di antaranya untuk album Private Dancer dan satu untuk single "Back Where You Started",Tina juga telah dilantik dalam Rock and Roll Hall of Fame. Rekamannya, "River Deep - Mountain High", "Proud Mary", dan "What's Love Got to Do with It" ada di Grammy Hall of Fame. Ia juga menerima Grammy Lifetime Achievement Award pada 2018.