Tom Morello Rilis Lagu Kolaborasi dengan Bring Me The Horizon

Gitaris top dunia, Tom Morello, merilis single baru berjudul "Let's Get The Party Started." Lagu ini merupakan hasil kolaborasi Tom bersama grup rock asal Inggris, Bring Me The Horizon.“Bring Me The Horizon saat ini adalah pemegang standar utama mengenai bagaimana kualitas band hard rock/metal seharusnya di masa sekarang ini, dan saya sangat berterimakasih atas dedikasi mereka di bagian itu. Saya mempunyai beberapa ide riff gitar yang sangat megah, dan waktu itu saya dan Zakk Cervini sedang mengutak-atik riff tersebut, Zack sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bring Me The Horizon.""Lagu ini ditulis diatas tiga kontinen. Oli (vokalis Bring Me The Horizon) pada saat itu sedang berada di Brazil, Jordan sedang berada di Inggris dan saya berada di Los Angeles, kesempatan ini benar-benar sebuah cerminan dari Perserikatan Bangsa Bangsa versi Metal yang bersama-sama berusaha memproduksi lagu ini, dimana untuk saya, keadaan seperti ini justru berhasil mengabadikan perasaan frustasi dan kemarahan yang ada di tengah terjadinya pandemi ini, mendorongnya ke titik puncak lalu bermuara di tengah-tengah mosh pit. Pada lagu ini juga saya memainkan salah satu rentetan melodi dari gitar solo terbaik favorit saya dalam beberapa waktu terakhir ini, saya betul2 menggali sangat dalam untuk berhasil menciptakan sebuah gitar solo yang akan terdengar sama berbahaya-nya seperti konsep lagu ini," kata Tom, dilasir dari keterangan pers.Single ini masuk ke dalam album solo terbaru Tom, The Atlas Underground Fire, yang akan dirilis pada 15 Oktober mendatang lewat label rekaman Mom + Pop Music.Tom sudah merilis dua single dari album ini sebelumnya, yaitu "Driving to Texas" yang dikerjakan bersama Phantogram, dan aransemen ulang hit dari AC/DC "Highway to Hell." Aransemen ulang itu dikerjakan Tom bersama dua rekannya yang juga musisi top dunia, Eddie Vedder dan Bruce Springsteen.Selain nama-nama di atas, album terbaru Tom juga melibatkan musisi lintas genre dan generasi, antara lain Mike Posner, Chris Stapleton, dan Damian Marley.Beberapa waktu lalu, Medcom mendapat wawancara eksklusif Tom Morello, membicarakan tentang album terbarunya, pengalamannya ke Indonesia, dan soal grup band asal Garut, Voice of Baceprot. Simak wawancaranya di bawah ini: