Rieka Roeslan Larang The Groove Bawakan Lagu Ciptaannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Grup musik The Groove identik dengan Rieka Roslan sebagai vokalis. Namun, pada November 2022 Rieka tak lagi berjalan bersama The Groove. Rieka ternyata menyimpan kekecewaan terhadap mantan bandnya itu.Rieka merasa harga dirinya tercoreng saat mengetahui manajemen The Groove mengeluarkan pernyataan kepada penyelenggara acara bahwa The Groove tidak bisa satu panggung dengan Rieka.Rieka lantas mengeluarkan ultimatum bahwa The Groove tidak boleh membawakan lagu ciptaannya."Ada pernyataan dari manajemen ke EO, menyatakan bahwa The Groove tidak bisa satu panggung lagi dengan saya," kata Rieka."Tentunya, saya punya harga diri yang terinjak. Jadi, saya melarang lagu saya dibawakan The Groove."Menurut Rieka, pelarangan The Groove membawakan lagu ciptaan Rieka sebagai konsekuensi logis karena dirinya sebagai pendiri dan pencipta lagu The Groove keluar."Ini sebagai konsekuensi logis ketika The Groove tidak bisa satu panggung dengan saya. Sebagai pendiri dan pencipta lagu saya pun melarang band saya membawakan lagu saya," kata Rieka.