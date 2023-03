BLACKPINK Gelar Konser di GBK Malam Ini, Berikut Daftar Lagu yang Dinyanyikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Blackpink, foto: Soompi

(SUR)

Jakarta: Grup K-Pop BLACKPINK yang beranggotakan Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo siap menyapa para penggemarnya yang mempunyai sebutan BLINK di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) hari ini, 11 Maret 2023. Konser tersebut merupakan bagian dari “BLACKPINK WORLD TOUR (BORN PINK)” yang bermula di gelar di KSPO Dome Olympic Park, Korea Selatan pada 15-16 Oktober 2022 dan berlanjut ke berbagai negara.Konser BLACKPINK di Indonesia sebetulnya akan berlangsung selama 2 hari yakni di tanggal 11 dan 12 Maret 2023. Dalam konser tersebut, BLACKPINK hampir bisa dipastikan akan mengajak para BLINK untuk bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka.Lantas, apa saja sih lagu-lagu yang akan dibawakan BLACKPINK saat konser nanti malam? Berikut Medcom.id menuliskan bocoran prediksi lagu berdasarkan setlist atau daftar lagu yang dibawakan saat konser di beberapa negara sebelumnya.Pada saat pembukaan konser, BLACKPINK akan membawakan lagu ‘How You Like That’, ‘Pretty Savage’, ‘Whistle’, ‘Don’t Know What to Do’, dan ‘Lovesick Girls’. Kemudian mereka akan membawakan lagu ‘Kill This Love’, ‘Crazy Over You’, ‘Playing with Fire’, ‘Tally’, dan ‘Pink Venom’.Para anggota BLACKPINK pada konser sebelumnya tampil solo terlebih dahulu. Dimulai dari Jisoo dengan membawakan lagu ‘Liar’ milik penyanyi asal Amerika Serikat Camilla Cabelo, dilanjutkan Jennie dengan ‘You & Me’, Rose dengan ‘Hard to Love’ dan ‘On the Ground’, dan yang terakhir Lisa dengan ‘Lalisa’ dan ‘Money’.Setelah itu BLACKPINK membawakan lagu ‘Shut Down’, ‘Typa Girl’, ‘Ddu-Du-Ddu-du’, dan ‘Forever Young’. Terakhir, saat encore atau pertunjukkan tambahan, BLACKPINK akan membawakan lagu ‘Boombayah’, ‘Yeah Yeah Yeah’, ‘Stay (versi remix)’, dan ‘As If It’s Your Last’.