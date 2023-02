FKJ Hadirkan Pengalaman Intim di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vincent Fenton yang dikenal dengan moniker French Kiwi Juice (FKJ) baru saja menyelesaikan konser tunggalnya di Jakarta, pada Kamis, 23 Februari 2023, dipromotori oleh Plainsong Live.Ini bukan panggung pertama FKJ di Indonesia. Dia sudah bolak-balik tampil di Indonesia sejak 2016, bahkan FKJ memiliki lagu berjudul "Canggu," yang terinspirasi dari daerah Canggu, Bali.FKJ adalah jenius musik, berada di balik kemudi yang berpusat pada Ableton Live dan perangkat kontrol MIDI, dipadu dengan synth, piano, gitar, dan saksofon, dia meramu musik secara langsung di hadapan penontonnya. Seperti pertunjukkan live cooking, dengan hasil yang tak pernah mengecewakan.FKJ membuka panggung dengan mempersilakan penonton hadir ke studio kamarnya. Panggung memang telah diset mirip sebuah kamar yang intim, lengkap dengan sofa, lampu hias, dan tiga layar LED raksasa yang terpasang seolah sebagai jendela kamar. LED itu memutar visual suasana alam tropis, pohon kelapa menjuntai, hijau sejauh mata memandang. Sepertinya, suasana seperti itulah yang dekat di hati Vincent. Dia memindahkan studionya dari Paris ke Filipina yang tropis, juga karya-karyanya banyak yang deka dengan segala sesuatu terkait alam.Setelah membuka dengan "Intro," FKJ langsung menyuguhkan hitnya yang digarap bersama Tom Misch, "Losing My Way.""Akhirnya bisa manggung lagi setelah pandemi. Rasanya seperti sudah lama sekali. Terakhir kali ke Jakarta sekitar 4 tahun lalu," kata Vincent.Berturut-turut FKJ membawakan "Instant Need," "Risk," "Us," dan "So Much To Me." Kemudian dia membawakan "Let's Live," "Way Out," dari album terbaru, VINCENT, yang dirilis tahun lalu.Menyaksikan FKJ secara langsung membawa pada pengalaman rasa terpukau pada kemampuan musikalitas Vincent. Melihatnya meracik musik dengan memainkan nyaris semua instrumen menjadi sebuah kesatuan harmoni yang kompleks adalah pengalaman mengesankan dalam mengalami musik.Jelang pentas usai, FKJ membawakan hit-hit dari album lamanya, seperti "Vibin Out," "Different Masks," "Ylang Ylang," dan menutup konser dengan tiga encore sekaligus "Skyline," "Tadow," dan "Sundays."