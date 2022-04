Mocca Rilis Lagu Anak Easy Like 1-2-3

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mocca merilis single berjudul "Easy Like 1-2-3." Ini merupakan lagu anak yang terdapat dalam album mini Funfair, yang telah dirilis Mocca dalam bentuk CD dan digital (eksklusif dijual via The Storefront). Funfair dirilis pada November 2021 untuk merayakan ulang tahun Mocca yang ke-22.Melalui Funfair, Arina Ephipania (vokalis), Riko Prayitno (gitaris), Toma Pratama (Bassis), dan Indra Massad (Drummer) berbagi dengan pendengarnya tentang cara dan kebahagiaannya saat bermusik. Harapan terbesarnya adalah agar semua orang yang berada di sekitar kami merasakan perasaan dan keriaan yang sama, seperti yang Mocca rasakan selama bermusik.Mini album ini memiliki 3 (tiga) buah lagu, single pertamanya "Happy Birthday" yang sangat mewakili semangat ulang tahun, lagu ini diciptakan oleh duo ayah dan anak: Riko dan Nala. Di bulan January 2022 Mocca merilis "Happy", salah satu lagu di katalog lagu Mocca yang dinyanyikan ulang bersama David Bayu. Terakhir single "Easy Like 1-2-3", akan dirilis berbarengan dengan dirilisnya album Funfair di seluruh platform musik digital."Easy Like 1-2-3" adalah lagu yang dibuat Mocca untuk anak-anak, jika dengarkan lagu ini kental dengan nuansa Motown-nya.“Sebenarnya lagu ini semacam pengharapan, supaya anak lebih ekspresif ke orang tua. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasakan, keluarkan saja. Saat sudah terbiasa, akan mudah seperti menghitung 1,2,3 ” ujar Riko Prayitno.Di lagu ini Mocca didukung oleh Rino Renaldi pada keyboards, sahabat lama Mocca yang mahir bermain piano dan penata musik yang handal. Proses rekaman bersama Rino, berlangsung cepat walaupun Mocca dan Rino berada di kota yang berbeda. Selain Rino Renaldi, David Bayu juga menjadi penyanyi latar di lagu Easy "Like 1-2-3" bersama Riko dan Toma. Sedangkan artworknya dibuat dengan apik oleh Alifia SM."Easy Like 1-2-3" bisa didengarkan di seluruh platform musik digital mulai hari Jumat tanggal 8 April 2022.