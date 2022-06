Jadwal Lengkap Konser Musik Jakarta Fair 2022, Hadirkan Noah hingga Jason Ranti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah alpa digelar pada 2020 dan 2021 akibat pandemi covid-19, Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair kembali digelar pada tahun ini. Digelar pada 9 Juni-17 Juli 2022 di Arena JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta Fair menghadirkan konser musik tanpa henti setiap harinya.Para musisi yang tampil dalam pesta yang digelar dalam rangka merayakan ulang tahun kota Jakarta ini antara lain Slank, Noah, Pamungkas, Fiersa Besari, Wali, hingga Jason Ranti.Tiket masuk area Jakarta Fair dan termasuk tiket konser dibanderol bervariasi, tergantung hari dan penampil. Tiket dijual dalam tiga variasi harga, yaitu Rp60 ribu, Rp70 ribu dan Rp100 ribu.Daftar band dan musisi pengisi Jakarta Fair 2022Berikut ini jadwal konser artis di Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2022 di JIExpo Kemayoran.1. Kamis, 09 Juni 2022, pukul 21:00: The Rain2. Jumat, 10 Juni 2022, pukul 20:00: Denny Frust dan 21:00: Tipe X3. Sabtu, 11 Juni 2022, pukul 20:00: Kasino Brothers dan 21:00: NDX AKA4. Minggu, 12 Juni 2022, pukul 20:00: Semenjana dan 21:00: Fourtwnty5. Senin, 13 Juni 2022, pukul 20:00: Okaay dan 21:00: Gangga6. Selasa, 14 Juni 2022, pukul 20:00: Solidaritas Oren7. Rabu, 15 Juni 2022, pukul 20:00: 8 Beat dan pukul 21:00: Endah N Rhesa8. Kamis, 16 Juni 2022, pukul 21:00: Virgoun9. Jumat, 17 Juni 2022, pukul 20:00: Ndarboy Genk dan 21:00: Yan Vellia Feat duo Lare Kempot (Saka Seika)10. Sabtu, 18 Juni 2022, pukul 20:00: Pitu11. Minggu, 19 Juni 2022, pukul 20:00:Revival dan 21:00: Tony Q12. Senin, 20 Juni 2022, pukul 20:00: Respect dan 21:00: Jason Ranti13. Selasa, 21 Juni 2022, pukul 20:00: Gangsta Rasta dan 21:00: Souljah14. Rabu, 22 Juni 2022, pukul 20:00: Manja dan pukul 21:00: Pamungkas15. Kamis, 23 Juni 2022, pukul 20:00: Serian dan pukul 21:00: Wali16. Jumat, 24 Juni 2022, pukul 20:00: Rachun dan pukul 21:00: Endank Soekamti17. Sabtu, 25 Juni 2022, pukul 21:00: Armada18. Minggu, 26 Juni 2022, pukul 20:00: Rifan Kalbuadi dan pukul 21:00: Fiersa Besari19. Senin, 27 Juni 2022, pukul 20:00: The Tambel dan pukul 21:00: Pas Band20. Selasa, 28 Juni 2022, pukul 20:00: Later Just Find21. Rabu, 29 Juni 2022, pukul 20:00: Oom Leo Berkaraoke dan 21:00: Oom Leo Berkaraoke22. Kamis, 30 Juni 2022, pukul 20:00: Raski dan pukul 21:00: Momonon23. Jumat, 01 Juli 2022, pukul 20:00: Foru24. Sabtu, 02 Juli 2022, pukul 20:00: Tanah Air Project dan 21:00: Fourtwnty25. Minggu, 03 Juli 2022, pukul 20:00: Big Smile dan 21:00: Tony Q26. Senin, 04 Juli 2022, pukul 20:00: Orkes Nunung CS dan 21:00: Feel Koplo27. Selasa, 05 Juli 2022, pukul 20:00: Jecovox dan 21:00: Last Child28. Rabu, 06 Juli 2022, pukul 21:00: Stars and Rabbit29. Kamis, 07 Juli 2022, pukul 20:00: Pilotz dan 21:00: Godbless30. Jumat, 08 Juli 2022, pukul 20:00: Orind dan 21:00: Tipe X31. Sabtu, 09 Juli 2022, pukul 20:00: Energi Tanpa Batas32. Senin, 11 Juli 2022, pukul 20:00: Lightcraft33. Selasa, 12 Juli 2022, pukul 20:00: Solidaritas Oren34. Rabu, 13 Juli 2022, pukul 20:00: Neshley dan 21:00: Jason Ranti35. Kamis, 14 Juli 2022, pukul 21:00: Maliq N D'Essentials36. Jumat, 15 Juli 2022, pukul 20:00: Nath The Lions dan 21:00: Denny Caknan37. Sabtu, 16-07-2022 pertunjukan mulai pukul 20:00: Voxa dan pukul 21:00: Slank38. Minggu, 17-07-2022 pertunjukan mulai pukul 21:00: Ardhito Pramono.