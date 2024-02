Rilis Single 'Feels Like Forever', Rajakin Disokong Posan Tobing hingga Badai

(ELG)

Musisi muda Rajakin resmi memulai langkahnya di industri musik. Remaja 17 tahun ini merilis single perdana ciptaannya sendiri yang berjudul "Feels Like Forever".Di lagu debutnya ini, Rajakin mendapat bantuan dari Posan Tobing yang duduk sebagai produser. Posan mengaku kagum dengan musikalitas Raja yang masih duduk di bangku SMA."Tugasku mudah tinggal kurang-kurangi aja apa yang dimau Rajakin pas rekaman. Misalnya, awalnya dia ingin ngerock. Pengetahuan musik lumayan luas, akhirnya dipilih genre musik ini yang lebih ngepop," kata Posan Tobing.Rajakin merupakan putra dari pengacara Minola Sebayang yang juga dikenal penasihat hukum organisasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang diketuai Piyu Padi. Namun, Posan menegaskan dirinya mau menjadi produser Raja bukan karena hubungan dekatnya dengan Minola."Dia bisa semua instrumen musik. Jadi buka karena orangtuanya. Saya menjadi produser dari tahun 2008 dan sudah banyak pengalaman. Bagi saya Raja bisa jadi ikon anak muda yang merangkul gen-z," ujar Posan.Meski tumbuh di keluarga pengacara, minat Raja terhadap musik begitu tinggi. Selain mengasah kemampuan musiknya melalui les, Raja sudah piawai menciptakan lagu sejak kelas 5 SD.Sejak kecil pula Raja sudah menggandrungi musik era sebelum dirinya lahir seperti The Beatles. Melihat minat musik yang besar pada diri anaknya, Minola pun mengarahkan Raja untuk bertemu orang yang tepat. Kebetulan, Minola belakangan ini banyak bergaul dengan komposer handal Indonesia seperti Rika Roslan, Badai, Ari Bias, Viky Sianipar, Anji dan lainnya.Melihat bakat yang dimiliki Raja, Badai ikut memberikan dukungan. Kemampuan mencipta lagu Raja disebut Badai harus terus diasah agar dia juga bisa menciptakan karya untuk penyanyi lain."Indonesia butuh regenerasi komposer. Pesan saya yang penting konsisten dan tetap jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain," ucap Badai.Lagu "Feels Like Forever" tercipta begitu saja oleh Raja. Dia punya alasan tersendiri memilih lagu berlirik bahasa Inggris di single perdananya."Emang dari kecil dengerinnya lagu barat dan pergaulan aku di sekolah juga lebih banyak bahasa Inggris. Jadi lebih gampang buat express my self," kata Raja.