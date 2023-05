Resmi! Coldplay Bakal Konser di Jakarta, Berikut Bocoran Setlist Lagunya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Higher Power Adventure of a Lifetime Paradise Charlie Brown The Scientist (with excerpts of Oceans) Viva La Vida Hymn for the Weekend Let Somebody Go (with vocals from H.E.R) Politik In My Place Yellow Human Heart People of the Pride Clocks Infinity Sign (with excerpts of Music of the Spheres and Every Teardrop is a Waterfall) Something Just Like This (shortened) Midnight My Universe A Sky Full of Stars Sparks Humankind Fix You (with excerpts of Midnight) Beautiful

(SUR)

Jakarta: Hari ini, 9 Mei 2023, Band asal Inggris, Coldplay telah resmi mengumumkan akan menggelar konser di Jakarta, 15 November 2023. Konser yang bertajuk ‘Music of The Spheres World Tour’ tersebut rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Konser Coldplay yang digelar di Indonesia ini akan menjadi kali pertama Coldplay bertandang ke Jakarta. Menurut promotor, PK Entertainment dan TEM, selain di Jakarta, Coldplay juga akan menggelar konser pertamanya di Kaohsiung Taiwan, dan Kuala Lumpur Malaysia.Tiket pra-jual dapat dibeli pada 17 dan 18 Mei, dan penjualan reguler akan dimulai pada 19 Mei melalui situs ini COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES WORLD TOUR 2023 Agar bisa menikmati konser dengan penuh euforia, tidak ada salahnya bagi yang berniat datang ke konser tersebut untuk menghafalkan deretan lagu yang dinyanyikan oleh Chris Martin ini.Dilansir melalui laman Official Charts, berikut urutan lagu yang dimainkan oleh Coldplay dalam Music of the Spheres World Tour memiliki sedikit perbedaan di tiap kotanya.Meski begitu, prediksi 23 setlist lagu berikut juga bisa Kamu jadikan acuan sebelum band asal Inggris itu singgah di SUGBK, Jakarta, pada 15 November 2023.