Kanda Brothers Rilis Album Baru dan Lepas Single Kolaborasi Bersama Iga Massardi

Kanda Brothers resmi melepas album terbaru berjudul Elements of Life. Sesuai judulnya, album ini lahir dari pengendapan Kanda Brothers akan elemen kehidupan yang dilambangkan dengan lima elemen; udara, tanah, api, air, dan logam.Bersamaan dengan album ini, Kanda Brothers melepas single "We Were Young" yang berkolaborasi dengan vokalis-gitaris Barasuara, Iga Massardi. "We Were Young" mewakili emosi marah yang disimbolkan lewat elemen api.“Butuh waktu lebih dari semalam untuk paham bahwa muda, terlalu berharga untuk menjadi sia-sia” –– banyak di antara kita dipertemukan dengan moment kecewa pada diri sendiri dan berujung pada penyesalan akan keputusannya terdahulu. 'We Were Young' seperti menjadi panggilan untuk kita semua supaya tidak terlarut ke dalam perasaan tersebut. Bahwa sebetulnya tidak ada kata terlambat untuk mengeksplor diri kembali. Kita hanya harus percaya dan tetap berani mengambil keputusan di moment tersulit sekalipun, apapun resikonya," tulis Kanda dalam keterangan pers.Single "We Were Young" punya pemaknaan yang dalam, lebih dalam dari soal emosi, lagu ini berbicara tentang kegagalan.“Selain semangat modernisasi lewat musiknya yang betul-betul baru untuk kami, lagu ini juga menjadi respon komunikasi kami bersama Iga terhadap berbagai gagasan tentang pemaknaan kegagalan”, ujar sang vokalis, Aldy.“Kalau dilihat lebih jauh lagi, gagal hanya sebuah konsep yang sebetulnya belum tentu menjadi hasil akhir. Setiap momen berkaitan, setiap keputusan mempengaruhi kualitas seberapa kenal dengan diri sendiri. Pada akhirnyta berhasil atau gagal hanya menjadi bagian kecil dalam sebuah proses," lanjut bassist Ricky."We Were Young" dirilis berikut video musik yang disutradarai oleh Sakti Marendra. Audio dari single dan album ini sudah dapat didengar melalui berbagai platform streaming digital.Simak video musik "We Were Young" di bawah ini: