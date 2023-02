Isyana Sarasvati hingga JKT48 Bakal Meriahkan LifeFEST 2023 Akhir Pekan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Belasan musisi lintas genre dan lintas generasi bakal memeriahkan LifeFEST 2023. Mencoba berbeda dengan acara lain, festival ini coba menggabungkan konser musik dan aktivitas olahraga.Selain menghadirkan musisi ternama di panggung musik, LifeFEST 2023 menyuguhkan beragam aktivitas olahraga di dalam arena festival. Sehingga pengunjung berekspresi dan menyalurkan energi bersama teman atau keluarga melalui berbagai aktivitas seru yang disediakan.“Untuk line up musisi, LifeFEST 2023 berkolaborasi dengan 15 performer Tanah Air yang dijamin akan mengobati kerinduan teman-teman semua terhadap gelaran musik serta penampilan para musisi kesayangan, setelah hampir tiga tahun gerak kita terbatas oleh pandemi," kata Muhammad Triangga, Ketua Penyelenggara LifeFEST 2023.LifeFEST 2023 bakal digelar di Parkir Timur Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 25-26 Februari 2023. Sejumlah musisi yang bakal tampil di LifeFEST 2023 yaitu, Isyana Sarasvati , Padi Reborn, Gigi, JKT48 , The Changcuters, The Adams, hingga Tipe-X. Ada juga jajaran musisi indie seperti Fourtwnty, Club Dangdut Racun, Reality Club, dan Coldiac. Para penikmat musik dangdut bakal dimanjakan oleh King Nassar dan Tessa Morena.“Apresiasi kepada semua pihak yang senantiasa mendukung musisi di Indonesia bisa terus tumbuh dan berkelanjutan sehingga bisa menghidupkan kembali industri hiburan paska pandemi. Terima kasih juga karena sudah dipercaya untuk menjadi salah satu pengisi acara LifeFEST yang memadukan antara entertainment, musik dan juga olahraga," ujar Isyana.Hal serupa disampaikan Fourtwnty yang tak sabar tampil di LifeFEST 2023. Fourtwnty bahkan punya sajian spesial yakni membawakan lagu-lagu dari album terbaru mereka yang belum dirilis."Kami baru saja membuat album baru, masih dalam proses penyelesaian. Jadi kami akan bawakan lagu baru di album terbaru nanti," kata gitaris Fourtwnty, Nui.LifeFEST 2023 nantinya menyediakan area spesial yang diberi nama Never Get Over Zone dan Never Break Over Zone. Dalam area ini pengunjung dapat membangkitkan kembali jiwa mereka melalui musik dan memori.Sementara Never Break Over Zone menjadi area bagi pengunjung yang ingin membebaskan gerak, menguji diri lewat olahraga, serta menemukan batasnya melalui berbagai kegiatan seru seperti panahan, baseball, arcade, dan lainnya."Pandemi mengajarkan banyak pihak mengenai betapa pentingnya menjaga kualitas hidup, LifeFest merupakan ajang yang tepat untuk merayakannya. Kami di IFG Life berkomitmen untuk mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti lewat LifeFEST 2023," kata Harjanto Tanuwidjaja, Direktur Utama IFG Life.