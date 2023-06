Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani menjadi perbincangan berkat penampilannya di America's Got Talent 2023. Hebatnya, Putri mendapat standing ovation dari empat juri dan meraih Golden Buzzer.Putri Ariani datang bersama orangtuanya. Di awal video yang diunggah di Youtube America's Got Talent, Putri mengaku ingin membuktikan dirinya seorang penyanyi dan bermimpi menjadi seorang diva."Tantangan terbesarku adalah orang kerap melihatku hanya sebagai orang buta, bukanlah sebagai seorang musisi. Tapi ketika aku menyanyi, aku merasa seperti superstar," kata Putri."Impianku adalah menjadi diva seperti Whitney Houston dan memenangkan Grammy Award," lanjut Putri.Putri lalu duduk di depan piano dan menyanyikan lagunya sendiri yang berjudul "Loneliness". Semua penonton langsung terpukau begitu denting piano dan suara Putri diperdengarkan.Keempat juri Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel dan Sofia Vergara menatap dengan kagum ketika Putri bernyanyi. Ketika Putri selesai bernyanyi reaksi yang datang bisa ditebak: penonton dan semua juri melakukan standing ovation.Simon Cowell lalu menuju panggung menghampiri Putri. Simon rupanya meminta Putri untuk menyanyikan satu lagu lagi. Putri kemudian menyanyikan lagu "Sorry Seems to Be the Hardest Word" milik Elton John. Lagi-lagi, juri dan penonton memberikan standing ovation kepada Putri."Ya Tuhan," ucap Simon Cowell yang terlihat takjub melihat Putri.Selesai bernyanyi, Putri tak mampu menahan air matanya. Dia begitu terharu bisa berada di panggung America's Got Talent."Aku tak percaya bisa berada di sini," ucap Putri menangis."Kami semua terpesona denganm, dengan suaramu. Kamu adalah malaikat," kata Sofia Vergara.Simon Cowell yang memberikan komentar terakhir tak bisa berkata banyak. Dia lalu menekan tombol Golden Buzzer yang artinya Putri bisa melanjutkan ke babak selanjutnya."Aku tahu kita semua merasakan hal yang sama. Dia berusia 17 tahun, menulis lagunya sendiri. Dia juga memiliki suara yang sangat khas, dan sangat-sangat bagus," kata Simon Cowell.