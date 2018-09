Siapa Pembeli Tiket Konser Syahrini Seharga Belasan Juta?

Penyanyi Syahrini tengah melakukan sesi latihan dengan para pemain band untuk konser perayaan satu dekade di industri hiburan Journey of Syahrini. Konser ini sempat menjadi perbincangan ketika tiket termahal dijual seharga Rp25 juta dan terjual habis.Ketika diminta konfirmasi soal pembeli tiket, Syahrini mengaku belum mengetahui dan tidak memusingkan. "Nanti kan (pembeli itu) ketemu sama saya," kata Syahrini di sela sesi latihan di Bro's Music, Jakarta Selatan, Kamis, 13 September 2018.Dua kategori tiket konser Syahrini, Incess Seat Rp25 juta dan Hot Seat Rp15 juta telah terjual habis. Kendati Syahrini tidak penasaran dengan pembeli tiket termahal, dia mengaku pembeli tiket di harga belasan juta berasal dari orang Indonesia yang bermukim di Asia."Yang Rp15 juta kkita tahu dari Malaysia, sebagian dari Kerajaan Malaysia, dari Brunei ada, dari Jepang juga ada tapi orang Indonesia, tapi yang Rp25 juta masih dirahasiakan," kata Syahrini.Hingga saat ini, tiket konser tersisa ada di kelas Platinum dan VIP.Selain menghadirkan aksi panggung, konser Syahrini turut dimeriahkan panggung stand up comedy yang turut melibatkan Majelis Lucu Indonesia dan dilakukan dengan spontan.Untuk keperluan kostum dan aksesori, Syahrini menggandeng Rinaldy Yunardi untuk desainer aksesori, serta tiga desainer Indonesia yakni Didi Budiardjo, Eddy Betty dan Sebastian Gunawan.Konser Journey of Syahrini akan digelar 20 September 2018 di Ciputra Artpreneur, Jakarta.(ASA)