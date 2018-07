Kenny G Gelar Konser Tunggal di Indonesia 6 November 2018

Pemain saksofon Kenneth Bruce Gorelick atau dikenal dengan nama panggung Kenny G kembali bertandang ke Indonesia melalui pentas tunggal dengan tajuk One Night Only: Kenny G Live in Jakarta pada 6 November 2018.Konser tunggal Kenny G akan dihelat di The Kasablanka , Mall Kota Kasablanka Jakarta. Aksinya nanti akan memainkan repertoar dari album The Brazillian Nights (2015).Kedatangan Kenny G kali ini dipromotori CK Star Entertainment yang telah sukses menggelar sejumlah pertunjukan musik bertaraf internasional di Indonesia melalui musisi BTOB & U-Kiss (Korea Selatan), JJ Lin (Singapura), Jimmy Lin (Taiwan) dan Peter Ho (Tiongkok-Amerika)."Tahun ini kami berinisiatif untuk menggelar sebuah pertunjukan musik instrumental dari musisi dunia yang kehadirannya dinanti-nanti oleh penikmat musik Indonesia. Menurut kami, Kenny G merupakan salah satu musisi yang selalu berhasil memukau penikmat musik melalui permainan saksofonnya yang berkelas dan berkualitas," papar Choky Halomoan selaku Public Relations & Media Relations CK Star Entertainment dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Rabu, 25 Juli 2018.Konser Kenny G di Indonesia (Foto: CK Star Entertainment)Saksofonis asal Seattle, Amerika Serikat itu sempat berkolaborasi dengan beberapa musisi Asia sebut saja Tata Young (Thailand), Wang Leehom (Taiwan), Lim Hyung Joo (Korea Selatan) dan Glenn Fredly (Indonesia). Kembalinya Kenny G ke Indonesia membuatnya berbagi rasa cinta terhadap musik Bossa Nova sebagai akar insprasi bermusik."Saya akan mengajak penggemar untuk bersama-sama merasakan romantisme layaknya saat berkeliling menikmati suasana malam di Brasil yang eksotis dan penuh warna, bersama orang tercinta. Saya berharap bisa menyajikan sesuatu yang lain dari yang lain bagi penggemar di Indonesia," ungkap Kenny dalam keterangan tertulis.Seat plan dan harga tiket konser Kenny G (Foto: CK Star Entertainment)Pihak promotor menyediakan kuota 2.500 tiket yang terbagi menjadi 6 kategori untuk harga normal dengan waktu pembelian 2 Agustus-6 November 2018 yaitu Prima VVIP (termasuk snack, minuman dan tanda tangan Kenny G) Rp8 juta, Prima VIP (termasuk snack dan minuman) Rp6 juta, Platinum Soprano Rp3 juta, Gold Tenor Rp2,7 juta, Silver Alto Rp1,4 juta dan Bronze Bass Rp800 ribu.Tiket pre-sale juga disediakan dalam rentang waktu pembelian 25 Juli-1 Agustus 2018 dengan rincian kategori Prima VVIP Rp6,8 juta, Prima VIP Rp5,1 juta, Platinum Soprano Rp2,550,000, Gold Tenor Rp2 juta, Silver Alto Rp1,190,000 dan Bronze Bass Rp680 ribu.Tiket dapat diperoleh melalui laman www.kiostix.com.(ELG)