Duet Usher dan Alicia Keys Bikin Heboh Super Bowl 2024

Penyanyi R&B Usher tampil menawan sebagai bintang tamu utama di Super Bowl Halftime Show 2024 di Allegiant Stadium, Las Vegas pada Minggu, 11 Februari 2024, waktu setempat.Usher membuka penampilan dengan lagu "Caught Up" dan mengenakan pakaian serba putih ditemani oleh banyak penari latar. Penonton terkejut ketika kamera menyorot sosok yang duduk di grand piano setelah beberapa lagu, seperti "Superstar" dan "Love in this Club."Sosok Alicia Keys yang mulai memainkan intro lagu "If I Ain't Got You" dengan mengenakan overall berwarna merah yang serasi dengan grand piano. Usher menghampiri Alicia Keys dan mulai berduet.Mereka membawakan lagu kolaborasi berjudul "My Boo" dengan nuansa romantis. Bahkan, Usher sempat memeluk Alicia Keys di akhir penampilan duetnya.Penyanyi R&B itu melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu "Confessions Part II" dan "Burn." Momen penampilan ini membuat Usher ditemani oleh ratusan penonton yang berdiri mengelilingi panggung.Melansir New York Times, H.E.R. memainkan gitar dan beralih ke musik funk halus dari lagu "Bad Girl." Lalu, panggung dipenuhi oleh para penari yang bermain skate. Usher mulai mengenakan pakaian warna hitam dan biru yang berkilauan, serta bermain skate dengan gesit.Ia melanjutkan penampilannya dengan lagu kolaborasi bersama Will.i.am bertajuk "OMG." Kemudian, rapper Lil Jon dan Ludacris menjadi bintang tamu yang menampilkan lagu "Yeah!" bersamanya.“Saya membawa dunia ke titik A,” teriak Usher, mengingatkan semua orang bahwa menurutnya, global dan lokal adalah satu dan sama.Halftime Show yang digelar tahun ini untuk memeriahkan pertandingan final National Football League (NFL) antara Kansas City Chiefs dan San Francisco 49ers pada Super Bowl LVIII.