Nick Carter 'Backstreet Boys' Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya!

(ELG)

Penyanyi Nick Carter bakal menggelar konser di Indonesia, Personel grup Backstreet Boys itu datang dalam rangka tur dunianya yang bertajuk "Who I Am". Konser Nick Carter bakal digelar Grand Ballroom Pullman Jakarta, Central Park pada Minggu, 26 Mei 2024. Tur "Who I Am" sendiri menandai kembalinya Carter ke atas panggung sebagai artis solo setelah tujuh tahun.Sebelum ke Indonesia, Nick sukses menggelar tur di Amerika Serikat, Kanada dan Amerika Selatan. Selain Jakarta, Nick juga bakal menyambangi Filipina."Backstreet Boys memegang rekor sebagai boyband dengan penjualan terlaris dalam sejarah dan termasuk dalam jajaran artis musik terlaris di dunia sepanjang masa. Nick Carter adalah anggota termuda, paling energik dan ikonik dari Backstreet Boys," kata David Ananda, Managing Director Color Asia Live selaku promotor dalam keterangan tertulisnya.David memastikan Nick bakal membawakan lagu-lagu terkenalnya, termasuk single terbaru yang berjudul "Never Break My Heart (Not Again)," "Made For Us," dan "Superman". Tak ketinggalan lagu-lagu favorit dari Backstreet Boys."Tidak hanya itu, basis penggemar Nick Carter di Indonesia sangat besar. Jadi, penampilan Nick Carter dalam tur solonya setelah tujuh tahun ini pasti akan sangat dinantikan," lanjutnya.Tiket konser Nick Carter bisa didapatkan di Tix.id dan www.nickcarterjakarta.com. Pre-sale Fan Club akan dibuka pada Jumat, 16 Februari 2024, pukul 10.00 WIB. Sedangkan dan general on-sale untuk umum pada Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.