Sore Rilis Lagu Baru "Real, Is It", Tentang Pertanyaan yang Tak Terjawab

Grup band Sore melepas single baru berjudul "Real, Is It". Ini adalah lagu baru pertama setelah mereka merilis EP Mevrouw, dua tahun lalu.“Jadi Awalnya lagu ini diberi judul ‘Is It Real’, yang gua bikin tahun 1996, jauh sebelum SORE terbentuk.”“Lalu setelah mengalami peremajaan dan masukan dari Ade dan Bemby, lagu ini dipoles lagi menjadi lebih baik dan judulnya di ubah menjadi ‘Real, Is It,'" ujar bassist Sore, Awan Garnida.Ade Paloh berperan dalam memoles dan mengubah lirik lagu ini.“Lirik lagu ini ada beberapa yang gua bikin juga, lagunya menceritakan tentang pertanyaan pertanyaan kita kalo lagi deket sama seseorang dan tidak terjawab, yang akhirnya pertanyaan pertanyaan itu hanya bisa berputar di dalam pikiran kita, seolah olah seperti orang yang sedang berdansa," tukas Ade.Proses rekaman lagu ini melibatkan produser film Tia Hasibuan yang mengisi bagian instrumen ukulele di awal lagu. Nama lain yang terlibat dalam mengisi instrumen di lagu ini adalah Gilang Pramudya (mengisi bagian gitar), Jason Waworuntu (mengisi bagian keyboard), dan Adhi Rahman yang menjadi penyanyi latar."Real, Is It" digarap saat bulan Ramadan beberapa waktu lalu di Rooftopsound Studio dan Lontar Studio. Proses mixing dan mastering dikerjakan oleh Lafa Pratomo. Sedangkan untuk artwork, dikerjakan oleh ilustrator Della Vivilia Sinta.Single ini rencananya akan dirilis dalam format CD pada event Record Store Day Drops, yang digelar 12 Juni mendatang. Dalam keterangan pers, single ini menandai rencana Sore menuju EP atau album baru.Saat ini, Sore terdiri dari Ade Paloh, Awan Garnida, dan Bemby Gusti.(ASA)