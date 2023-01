Kembali Datang ke Indonesia, Treasure Gelar Konser Dua Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup K-pop Treasure bakal kembali datang mengunjungi Indonesia tahun ini. Sebelumnya, mereka empat datang dalam festival Saranghaeyo Indonesia pada 10 Desember 2022.Kedatangan Treasure kali merupakan rangkaian tur Asia mereka yang bertajuk 2023 TREASURE TOUR [HELLO]. Treasure bakal menggelar konser di ICE BSD City, Tangerang pada 18 dan 19 Maret 2023.Promotor Mecimapro sudah membagikan detail harga dan seatplan. Kategori tiket tersedia biru, pink send off, pink, ungu, hijau, oranye, dan terakhir yellow. Harga untuk konser ini dimulai dari Rp1,4 juta hingga Rp3,4 juta.Harga yang paling mahal tersebut termasuk untuk melihat prosesi soundcheck dan send off konser alias sesi mengantar kepergian personel Treasure selesai konser.. Mecimapro juga membagikan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembelian tiket.Selain Indonesia, Treasure akan mengunjungi Taipei, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapore, Manila, dan Macau. Konser Hello akan dilaksanakan di Indonesia selama 2 hari, tanggal 18 hingga 19 Maret 2023 yang akan datang.Sementara itu, Treasure baru saja merilis album mini berjudul The Second Step: Chapter Two yang keluar pada 4 Oktober 2022. Belum ada kabar terbaru mengenai comeback selanjutnya, dilihat dari jadwal yang padat, kemungkinan besar Treasure hanya akan fokus melaksanakan tur Asia mereka hingga selesai.