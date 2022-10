The Papandayan Jazz Fest 2022 Beri Penghormatan Khusus untuk Mendiang Donny Suhendra

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Papandayan Jazz Fest 2022 banyak menghadirkan penampilan spesial dari musisi lintas generasi. Tidak hanya penyanyi yang biasa berkecimpung di musik jazz, tapi juga berasal dari genre lain seperti pop.The Papandayan Jazz Fest (TPJF) bakal digelar pada tanggal 28-30 Oktober 2022 di Hotel Papandayan, Bandung.Bakal ada empat panggung yang dihadirkan TPJF 2022. Pada panggung itu akan tampil musisi seperti Rendy Pandugo, Rizky Febian, Teddy Adhitya, Cakra Khan, Dwiki Dharmawan, Oela Pattiselano, Agis Kania, The Groove & Rieke Roslan, Andre Dinuth, Kuha Skowronski, Kenny Gabriel (The Playground), pemenang-pemenang TPJF 2021 dan masih banyak lagi.Salah satu pertunjukan spesial adalah konser penghormatan khusus untuk musisi jazz legendaris Donny Suhendra yang meninggal pada Juni 2022. Semasa hidupnya, dedikasi Donny terhadap dunia musik tak bisa disangkal lagi.Pada tahun 1985, Donny ikut mendirikan group band KRAKATAU bersama Dwiki Dharmawan, Budhy Haryono dan lainnya. Pertunjukan spesial ini pun bakal diberi tajuk 'In Loving Memory of Donny Suhendra'."Belum lama ini kita kehilangan sosok musisi yang penuh dedikasi dalam diri Donny Suhendra. Karena itu kita dan rekan-rekan musisi seperti Dwiki Dharmawan bakal berbuat sesuatu memberikan penghormatan dan mengenang beliau," kata musisi sekaligus kurator The Papandayan Jazz Fest, Harry Pochang di Jakarta.Selain menghadirkan pertunjukkan musik, The Papandayan Jazz Fest (TPJF) juga kembali menggelar kompetisi jazz secara virtual melalui The Papandayan Internasional Jazz Competition (TPJC). Ajang ini terbagi dua kategori yaitu, Jazz Warrior untuk perserta di atas 18 tahun dan Youth Jazz untuk peserta di bawah 18 tahun.Musisi Jazz Ben Van Gender didapuk sebagai Dewan Juri bersanding dengan musisi senior Indonesia seperti Dwiki Dharmawan, Eki Puradireja, Venche Manuhutu dan Hari Pochang. Pemenang The Papandayan Internasional Jazz Competition (TPJC) bakal berkesempatan manggung di The Papandayan Jazz Fest dan hadiah uang."The Papandayan Jazz Fest ini sudah 8 tahun dikelola oleh sebuah hotel itu luar biasa. Festival jazz bisa dibilang sudah established kalau sudah digelar lima tahun berturut-turut. Meskipun skalanya kecil tapi terasa kehangatannya, sangat kekeluargaan. Tidak banyak festival jazz yang dibikin di hotel," kata Eki Puradireja.