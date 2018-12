Lagi, Thank You, Next dari Ariana Grande Pecahkan Rekor

Setelah menyisihkan lagu BTS "Idol" sebagai video musik paling ditonton di YouTube dalam waktu 24 jam, lagu terbaru Ariana Grande "Thank You, Next" memecahkan rekor lain.Terhitung hingga Selasa kemarin, 4 Desember 2018, video musik Ariana telah ditonton hingga lebih dari 100 juta kali selama empat hari sejak rilis. Menurut keterangan resmi YouTube, seperti dilaporkan Billboard, Thank You, Next menjadi video musik yang paling cepat menembus angka tersebut di YouTube sepanjang masa.Sebelumnya, video ini memecahkan rekor sebagai video musik paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama rilis, dengan jumlah views mencapai 50,2 juta. BTS dengan video musik Idol mengekor di bawahnya dengan capaian views 45,9 juta.Ketika ditayangkan perdana lewat fitur Premiere pada Sabtu, 1 Desember 2018 pukul 3 WIB, video musik ini juga berhasil mengumpulkan penonton terbanyak sepanjang masa. Jumlah penonton tertinggi mencapai 829 ribu pengguna dan sebanyak 516 ribu pesan dikirimkan dalam kolom komentar.Thank You, Next adalah singel andalan dari album terbaru berjudul sama yang akan dirilis dalam waktu dekat. VIdeo musiknya mengambil referensi dari film-film Mean Girls, Bring It On, 13 Going On 30, dan Legally Blonde.Hingga Rabu pagi, 5 Desember, video musik ini telah ditonton hingga 111 juta kali dan berada di peringkat ketujuh dalam Trending Indonesia.(ASA)