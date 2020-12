Kafin Sulthan Anggap Ibu seperti Pahlawan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kafin Sulthan menjadi salah satu bintang tamu dalam program spesial Slank - Terima Kasih Ibu yang tayang di Metro Tv pada Selasa, 22 Desember 2020 pukul 20.05. Dari balik pianonya, Kafin berkolaborasi dengan Slank membawakan lagu Ku Tak Bisa dan Maafkan.Dalam acara yang digelar bertepatan dengan Hari Ibu itu, musisi 16 tahun ini pun membagikan ceritanya tentang sosok ibu. Bagi Kafin, ibu merupakan seorang pahlawan yang banyak berjasa terhadap karier bermusiknya."Bagi saya sosok ibu merupakan role model. Bahkan bisa juga disebut sebagai pahlawan sampai batas tertentu. Karena yang saya rasakan benar-benar mencetak perilaku kita dan memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan kita," kata Kafin.Sebagai bentuk terima kasih kepada orangtua, khususnya ibu Kafin pernah menciptakan lagu berjudul Karena Cintamu. Lewat lagu ini Kafin ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada perjuangan dan kesabaran ibunya."Dalam bermusik, salah satu contoh nyatanya saya pernah bikin lagu tentang ibu, tentang orangtua. Saya merasa patut ciptakan lagu tersebut. Ini rasa terima kasih dan dedikasi terhadap orangtua yang sudah terlebih dahulu mendedikasikan hidupnya usahanya untuk membesarkan saya," kata Kafin.Kafin Sulthan merupakan penyanyi yang pernah bergabung dalam proyek musik Di Atas Rata-Rata Generasi 2 (DARR 2) gagasan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Pada 2016, dia pernah menang Penyanyi Anak Solo Pria Terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia (AMI).Setelah berkolaborasi dengan Slank, Kafin pun unjuk gigi membawakan lagu-lagu seperti You're The Inspiration, Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be) hingga How Deep Is Your Love secara medley. Selain Kafin Sulthan, Slank juga mengundang Melly Goeslaw sebagai bintang tamu untuk diajak berkolaborasi.(ELG)