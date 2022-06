Rayakan Album Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama, The Rain Gelar Tur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup band The Rain yang terdiri dari Indra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar, vokal), Ipul Bahri (bass, vokal) dan Aang Anggoro (drum, vokal), kembali menggelar tur antar kota yaitu Terjebak Bersama The Rain Tour 2022.Tur ini merayakan perjalanan 20 tahun The Rain, setelah sebelumnya The Rain menggelar intimate gig di Jakarta pada akhir tahun lalu. Dimulai dari tanggal 9 Juni 2022, rangkaian pertama tur ini digelar di Jakarta, Purwokerto, Jogja, Solo dan Semarang.“Kami melakukan tur dengan jalan darat menggunakan bus untuk mengangkut semua tim produksi beserta peralatan. Sebuah cara klasik yang sudah lama tidak kami lakukan”, ucap Indra.Tur ini menampilkan rekam jejak hits The Rain selama 20 tahun berkarir di industri musik. Di setiap panggung dalam tur ini, penonton bisa bernostalgia dengan berbagai hits The Rain dari album-album terdahulu hingga menikmati hits dari album terbaru.“Kami ingin mengajak penonton sing along dari lagu pertama hingga terakhir. Energi yang sudah cukup lama tidak kami rasakan selama pandemi dua tahun terakhir ini”, jelas Iwan.Perjalanan tur ini juga digelar untuk merayakan rilisnya album studio ke-7 The Rain yang diberi judul Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama. Dirilis enam tahun setelah album sebelumnya, Jabat Erat.”Setelah menggelar intimate gig 20 tahun The Rain akhir tahun lalu, kami berempat ngobrol banyak. Tentang semua yang telah terlewati bersama, tentang mimpi-mimpi selanjutnya. Dan kami putuskan untuk merilis album baru di tahun 2022, dilanjutkan dengan tur antar kota”, ujar Iwan.Album terbaru The Rain tersedia dalam format digital dan fisik. CD album ini dan berbagai merchandise resmi lainnya bisa didapatkan di setiap lokasi tur The Rain.