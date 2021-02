Pengalaman Pertama Via Vallen Syuting 24 Jam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Via Vallen terpilih menjadi salah satu pengisi original soundtrack untuk film Disney Raya and The Last Dragon versi Indonesia. Ternyata, ia mengalami pengalaman syuting selama 24 jam untuk pertama kalinya."Kalau ditanya soal proses, menurut saya ini prosesnya unik dan singkat banget. Dari Desember kita mulai Zoom meeting, mereka (pihak Disney Indonesia) menanyakan Via tertarik atau enggak," tutur Via dalam Virtual Press Conference Kolaborasi Spesial Disney Raya and The Last Dragon.Kemudian, penyanyi dangdut berusia 29 tahun ini mengiyakan dirinya ikut andil dalam film terbaru Disney Indonesia itu. Selanjutnya, pada Bulan Januari 2021, timnya berangkat dan mulai melakukan rekaman di Jakarta.Proses syuting hanya dilakukan pada satu hari, namun diselesaikan dalam waktu 24 jam full. Ini lah pengalaman pertama bagi Via."Mulai syuting juga yang menghabiskan waktu termasuk syuting terlama dalam sejarah hidup aku. 1 X 24 jam. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi lagi," tuturnya.Namun, meskipun begitu, ia tidak merasa lelah atau tertekan. Justru dia mengaku menikmati seluruh proses syuting, karena ada rasa bangga dalam dirinya."Di situ aku merasa bangga, karena di video klip itu ada banyak elemen Indonesia. Ada batik, ada wayang, pencak silat, ada banyak banget," pungkasnya.Lagu "Kita Bisa" sudah bisa didengarkan di berbagai digital streaming platform mulai hari ini, Jumat, 26 Februari 2021. Sedangkan video musiknya bisa disaksikan secara eksklusif di akun YouTube Disney Music Asia VEVO pada Bulan Maret 2021 mendatang."Kita Bisa" yang dinyanyikan Via Vallen merupakan adaptasi dari versi aslinya, "Lead The Way", yang dinyanyikan oleh Penyanyi Amerika, Jhené Aiko. Lagu ini menceritakan tentang perjalanan tokoh utama film, Raya, yang bertekad menyatukan Kumandra bersama temannya.(ELG)