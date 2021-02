Tiga Bulan Lahir, Aespa Bersyukur Makin Terkenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Girl group Aespa, tampil di sampul majalah Dazed Korea. Mereka berpose dengan tubuh dibalut pakaian mewah bermerek Givenchy, merek yang baru-baru ini menunjuk Aespa sebagai brand ambassador.Dilansir dari Soompi, Winter mengatakan bahwa baru sekitar tiga bulan sejak debut Aespa, tetapi mereka telah melakukan banyak hal. Salah satunya, mereka berpartisipasi dalam konser online besar SMTOWN LIVE. Selain itu, juga penampilan mereka di sejumlah pertunjukan musik."Dan dengan rasa syukur kami menerima penghargaan Rookie of The Year. Selain itu, kami melakukan pemotretan untuk sampul Majalah Dazed, jadi ini benar-benar suatu kehormatan besar bagi kami," tuturnya."Kami ingin menunjukkan betapa kerennya kami dan merasa lebih bertanggung jawab karena kami diberi kesempatan seperti ini," tambahnya.Giselle juga merasa takjub karena Aespa mendapatkan kesempatan muncul di sampul majalah bergengsi itu. Ia mengaku mencintai fesyen dan gemar membaca banyak majalah sejak masih belia."Ketika saya masih muda, saya memotret sendiri dan mengumpulkan gambar dan mengeditnya seperti editor. Sangat menarik sekarang karena saya benar-benar menjadi bintang," aku Giselle.Di sisi lain, girl group di bawah asuhan SM Entertainment ini tidak pernah bertemu langsung dengan penggemar mereka sejak mereka debut di industri musik. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19. Mereka pun menyampaikan harapan mereka untuk bertemu MY, sapaan penggemar Aespa."Saya benar-benar ingin melihat kalian semua. Belum lama ini, saya mengunjungi toko swalayan, dan salah satu karyawan memperkenalkan diri mereka sebagai MY, dan Anda tidak tahu betapa senangnya saya melihatnya. Itu adalah pertemuan pertama saya dengan MY," ucap Ningning.Karina juga sangat ingin bertemu dengan MY. Ia ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan para penggemar terhadap Aespa."Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah mempercayai kami dan mendukung kami dari jauh hingga sekarang. Saya ingin memberi tahu MY bahwa kita akan menjadi artis yang bisa mereka banggakan di masa depan," pungkas Karina.(ELG)