5 Fakta Gugatan Bayi di Sampul Album Nirvana yang Kini Dewasa

1. Sampul album mengandung pornografi anak

2. Orang tua Elden tidak pernah menandatangani izin penggunaan foto

3. Ayah Elden dibayar murah untuk sebuah foto anaknya

4. Menuntut ganti rugi kepada orang-orang yang terlibat

5. Nevermind album tersukses Nirvana

Album berjudul Nevermind karya band beraliran Grunge, Nirvana merupakan salah satu album tersukses mereka sepanjang sejarah. Sampul album Nevermind juga dianggap begitu ikonik dengan foto bayi yang sedang menyelam.Namun siapa yang menyangka, sang bayi Spencer Elden yang kini sudah berusia 30 tahun tiba-tiba melayangkan gugatan terhadap Nirvana.Berikut ini beberapa fakta menarik terkait dengan gugatan Elden kapada Nirvana, band asal Seattle, AS yang digawangi oleh Dave Grohl, Krist Novoselic, serta mendiang Kurt Cobain Elden menilai sampul album dengan foto dirinya saat bayi masuk kategori mengiklankan pornografi anak. Dalam foto tersebut Spencer Elden tidak hanya telanjang, namun fotografer juga tidak menutup alat kelaminnya."Gambar-gambar itu memperlihatkan bagian tubuh intim Spencer dan menunjukkan alat kelamin Spencer sejak dia masih bayi hingga saat ini," isi dokumen hukum yang diajukan di California seperti dikutip dari BBC.Pengacara Elden, Roberts Y. Lewis mengungkapkan bahwa adanya uang dolar di dalam foto tersebut membuat anak di bawah umur seperti pekerja seks.Dalam gugatannya, Elden juga mengklaim, orang tuanya tidak pernah menandatangani otorisasi penggunaan foto yang diambil dari bayi berusia empat bulan di Pasadena aquatic center tahun 1990 itu."Baik Spencer Elden maupun wali sahnya tidak pernah menandatangani rilis yang mengizinkan penggunaan gambar Spencer atau yang serupa dengannya, dan tentu saja bukan gambaran pornografi anak komersial," demikian bagian isi gugatan.Orang tua Spencer Elden saat itu hanya dibayar 200 dollar AS (sekarang sekitar Rp2,8 juta) untuk foto 15 detik di dalam air itu. Ayah Elden menerima bayaran murah karena ia merupakan teman dari fotografer, Kirk Weddle.Spencer Elden melalui pengacaranya melayangkan tuntutan ke berbagai pihak termasuk personil band Nirvana yang masih hidup seperti Dave Grohl dan Krist Novoselic. Kemudian ada manajer perkebunan Kurt Cobain, mantan istri Cobain, Courtney Love, dan fotografer Kirk Weddle.Elden meminta ganti rugi setidaknya USD150 ribu (Rp2,1 miliar) kepada masing-masing pihak yang digugat.Nevermind adalah album kedua Nirvana yang dirilis pada 24 September 1991. Album ini menyajikan musik grunge ciri khas Seattle seperti Come As You Are, Lithium, In Bloom, serta Smells Like Teen Spirit.Nevermind menjadikan Nirvana sebagai salah satu band paling fenomenal di era 1990-an. Album itu bahkan terjual lebih dari 30 juta keping dan menjadikannya sebagai salah satu album dengan penjualan terbaik sepanjang masa.(SUR)