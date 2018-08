Wizzy Bersyukur OST Si Doel the Movie Bertengger di Peringkat 5 Chart iTtunes

Kesuksesan film Si Doel the Movie meraup penonton sepertinya beriringan dengan pencapaian lagu soundtrack-nya. Lagu Selamat Jalan Kekasih yang dinyanyikan Wizzy bertengger di peringkat lima chart iTunes.Lagu Selamat Jalan Kekasih bersanding dengan lagu-lagu populer lain seperti New Light dari John Mayer, In My Feeling dari Drake dan You Are The Reason dari Calum Scott yang berada di peringkat pertama.Selamat Jalan Kekasih merupakan lagu daur ulang yang dulu pernah dinyanyikan Rita Effendi pada akhir 1990-an. Wizzy pun bersyukur lagu versi miliknya mendapat respons cukup baik."Saya sangat senang dan antusias lagu Selamat Jalan Kekasih mendapatkan respons yang positif untuk," kata Wizzy dalam keterangan tertulisnya.Penyanyi yang pernah berduet dengan Sandhy Sondoro ini menganggap, pencapaian itu sebagai buah dari kerja kerasnya. Pasalnya, dia merasa tidak mudah saat membawakan ulang lagu ciptaan Beby Romeo itu."Menurut aku lagu ini tingkat kesulitannya lumayan tinggi, jadi aku yang biasa selalu bawakan lagu cheerfully, lebih up beat, lebih ceria, terus sekarang dikasih tantangan bawain lagu ini. Tidak mudah membawakan lagu ini. Butuh penghayatan yang dalam banget untuk menyanyikan lagu ini," ujarnya.Si Doel The Movie sendiri sudah tayang 2 Agustus 2018. Hingga hari keenam penayangannya, Si Doel The Movie hampir menembus satu juta penonton.Film ini masih dibintangi pemain-pemainnya terdahulu seperti, Rano Karno, Suti Karno, Mandra, Cornelia Agatha, Maudy Koesnaedi, Ahong, dan Adam Jagwani.(ELG)